“Sono già migliaia i cittadini che, in provincia di Frosinone, si sono recati ai nostri seggi per le elezioni primarie. C’è tempo fino alla 20:00. Un grande grazie ai nostri circoli e ai nostri volontari che hanno reso possibile questa grande giornata di democrazia”.Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

comunicato stampa