Primarie Pd, Battisti: “Buon lavoro ad Elly Schlein, ora tenere unito il Partito Democratico”

“Buon lavoro ad Elly Schlein, eletta Segretaria del Partito Democratico. Il mio primo augurio è che sappia tenere unito il PD e che tenga conto delle battaglie politiche che il popolo che si è mobilitato per votarla si aspetta.

Abbiamo bisogno di un partito che non parli di se stesso, ma che rappresenti le cittadine e i cittadini che chiedono di avere pari opportunità per realizzare i propri percorsi di vita. Spero che tenga conto della generosità e delle parole d’ordine di Stefano Bonaccini, che ho sostenuto e che ringrazio, anche per lo stile che ha dimostrato in questa campagna congressuale”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Lazio.

“Il suo risultato – prosegue – non è di poco conto e stavolta il PD dovrà fare davvero uno sforzo di sintesi per tenere assieme e valorizzare esperienze, capacità, passione che arrivano prima di tutto dai territori. A Frosinone vince Stefano Bonaccini, ma saremo al servizio da subito per dare il nostro sostegno alla nuova segreteria nazionale, come sempre d’altronde.

Un grazie alla Federazione per l’organizzazione, ai militanti, ai volontari che hanno permesso di compiesse questa bellissima giornata di democrazia. Per giorni e giorni hanno provato a raccontare di un fallimento di partecipazione ma per l’ennesima volta quello che restituiamo all’esterno è un partito, l’unico, che permette ai propri elettori di scegliere la leadership. Il PD esiste. Oltre i segretari e gli assetti interni. Questo è il nostro valore più grande. Oggi è bello vedere una giovane donna che guida il PD, che mi auguro sappia valorizzare prima di tutto i tanti e le tante giovani che in questi mesi l’hanno sostenuta con convinzione, come ho visto fare nella mia provincia”.

COMUNICATO STAMPA