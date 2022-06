Primarie Lazio, Forte (Pd): Bene la candidatura di Leodori per la scelta del prossimo presidente

«Bene la disponibilità a candidarsi alle primarie per la presidenza della Regione Lazio da parte di Daniele Leodori: il percorso che porterà a confrontarci con il popolo democratico va visto come una occasione di arricchimento per tutti e la candidatura ufficiale di Leodori rappresenta un primo grande passo per decidere le sorti di territorio importantissimo come il Lazio, dove c’è la capitale d’Italia e territori dalle enormi potenzialità. Su Leodori nessuna esitazione: è un profondo conoscitore dell’ente che ha dimostrato negli anni più difficili per il nostro Paese la capacità di rendere la Regione ancor più efficiente ed efficace nel rispondere alle esigenze di tutti i cittadini». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Forte a margine dell’evento celebrato a Roma dove Daniele Leodori ha lanciato la disponibità a candidarsi per le primarie.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO