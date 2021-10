Prima vittoria stagionale per la juniores del Ceccano Calcio

La squadra di mister Giovanni Liburdi corsara con un netto 0-3 sul campo dello Sport Virtus Guarcino.

Gara dominata dal Ceccano Calcio, che sin dai primi minuti impone il suo ritmo all’incontro. Al 10’ il primo squillo, con Riccardi che svetta in area ed insacca su un bel calcio d’angolo battuto da Maura.

Dopo lo svantaggio i padroni di casa provano ad organizzare una reazione. Sugli sviluppi di un corner è ancora il portiere ceccanese Stella, già protagonista nell’ultima gara casalinga, a dire di no agli avversari con un pregevole doppio intervento.

Il Ceccano non si intimorisce e continua a macinare gioco. Al minuto 24’ il sig. Mignanelli ravvisa un fallo di mano in area del Guarcino e segnala il calcio di rigore. Sul dischetto va Antonio Volpe che con freddezza realizza e porta i suoi sullo 0-2.

Al 30’ Maura trova un ottimo corridoio per lanciare a rete Lanni, ma l’estremo difensore locale è bravo a neutralizzare il pericolo.

Il primo tempo si chiude con i ragazzi di Liburdi avanti di due reti. Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia, anche se aumenta il numero di contrasti fallosi nella zona centrale del campo. Il tono agonistico si alza ed a farne le spese è il rossoblù Marco Rotondi, che viene espulso per fallo di reazione.

Nonostante l’inferiorità numerica il Ceccano continua a controllare agevolmente la gara e al 70’ trova l’occasione per chiudere i conti. Maura viene atterrato in area e l’arbitro assegna un altro rigore ai rossoblù. Dagli 11 metri si presenta di nuovo Volpe che non sente la tensione ed insacca la rete dello 0-3. Rigore che chiude la contesa e consegna il primo risultato pieno ai giovani rossoblù, che salgono in classifica a 4 punti, con il secondo risultato utile consecutivo ed una crescita sul piano del gioco.

Prossima gara in casa contro il Real Cassino Colosseo. Match in programma sabato 6 novembre alle ore 15 allo stadio “Dante Popolla”.

Campionato Juniores Under 19 B Regionale girone E.

3ª giornata del girone di andata.

Sport Virtus Guarcino – Ceccano Calcio 1920 0-3

Guarcino: Kamberi Edi, Moriconi, Munteanu, Vona, Fiorini, Ludovici, Deda Daniel, Balan Vasile, Burgio, Kamberi Matteo, Verdecchia.

A disposizione: Fagiolo, Tirocchi, Caparrone, Deda Alen, Balan Andrei, Lanzi, Rossi.

Allenatore: Francesco Rapone

Ceccano: Stella, Consalvo, Roma, Vitti, Rotondi, Riccardi, Avdiu, Buono, Volpe, Maura, Lanni.

A disposizione: Mastrogiacomo, Oresti, Di Mario, Fiacco, Panella, Liburdi, Tiberia, Iannarilli, Cerroni.

Allenatore: Giovanni Liburdi.

Arbitro: Paolo Mignanelli di Cassino

Marcatori: 10’ Riccardi, 25’ Volpe (rig.), 70’ Volpe (rig.).

Note: espulso Rotondi (Ceccano), per fallo di reazione.