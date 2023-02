Prima uscita ufficiale del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano

Prima uscita ufficiale per il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. Questa sera ha presenziato alla cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria di Boville Ernica ad Alfio Borghese, noto giornalista, scrittore ed esperto d’arte, che da anni alimenta i processi culturali nella provincia di Frosinone. Il presidente nel ringraziare il sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi e alla delegata alla Cultura Martina Bocconi, ha rivolto ad Alfio Borghese i ringraziamenti a nome della Provincia di Frosinone per la sua opera.

“La tematica culturale – ha detto il Presidente – è centrale nelle dinamiche di sviluppo del nostro territorio. Questa nostra terra ha bisogno di volare più in alto e deve essere nota anche per le tante bellezze che custodisce. Per me è un doppio onore essere qui oggi – ha detto il presidente Di Stefano – perché ho ospitato Borghese con grande piacere lo scorso giugno a Sora per la presentazione del suo libro “Paesi e Paesaggi” e ho potuto apprezzare la profondità della sua conoscenza. La cittadinanza onoraria che ha ricevuto oggi è un onore che non deve essere considerato solo il premio per quanto ha fatto negli ultimi tempi o solo qui a Boville. Essa è un primo riconoscimento che Borghese ha conquistato con quanto ha fatto da anni e continua a fare per la nostra terra. Siamo noi cittadini della provincia di Frosinone, dunque, a dover dire grazie ad Alfio Borghese per la sua opera e per il suo impegno nel nostro territorio. Sono convinto infatti che Borghese possa essere il catalizzatore delle energie e delle qualità di tanti giovani e favorire insieme a loro il processo di divulgazione del grande valore, del patrimonio artistico e monumentale, della nostra provincia”.

COMUNICATO STAMPA