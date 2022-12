Prima tappa regionale di Miss Grand International Italy presso il Castello Orsini di Avezzano

Domani alle ore 17 presso il Castello Orsini di Avezzano si svolgerà la prima tappa regionale della nuova edizione 2022-2023 di Miss Grand International Italy. Le modelle si giocheranno il primo pass per accedere alla finale regionale. Sono ancora aperte le iscrizioni: per chiedere informazioni, partecipare alla sfilata di domani o alle prossime tappe che si organizzeranno in Abruzzo basta mandare una mail a MGIAbruzzo@Gmail.com con nome, cognome, 2 foto (figura intera e primo piano) e recapito telefonico. L’iscrizione e l’ingresso all’evento sono completamente gratuiti.

Miss Grand International è un concorso globale molto famoso in Asia, però negli ultimi anni sta crescendo di popolarità anche in Europa ed in America Latina. Il titolo di Miss Grand International si dice che vada alla donna più bella del mondo, ed è un riconoscimento tanto prestigioso che rientra nei “The Grand Slam Pageants”. Il patron italiano Giuseppe Puzio ha portato questa competizione anche nello stivale. Il referente regionale è Marcello Venditti. Presenteranno l’evento Amaral Ercole e Alessia Censi. La sfilata sarà ripresa dalle telecamere della A&N Produzioni di Alessandro e Nicholas Babusci di Civita D’Antino. Forniranno trucco e parrucco alle modelle Pina Biondi e Francesco Chiola. Fotografo dell’evento Marcello Coletti.

COMUNICATO STAMPA