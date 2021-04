Prima presuntuoso, poi rullo compressore: Frosinone batte Campus 20-8

Campus Roma – R.N. Frosinone 8-20 (3-5, 4-4, 1-4, 0-7)

Non c’è due senza tre: la Rari Nantes Frosinone non sbaglia e fa bottino pieno anche nella terza partita del suo campionato. Alle Cupole di Acilia, i gialloblù stravincono 20-8 contro la Campus Roma e – con una partita ancora da recuperare – conquistano la testa della classifica. Primi due tempi, però, tutt’altro che positivi per i ragazzi di coach Perillo, avanti sì 7-9, ma sciuponi in avanti e molli in difesa. Tutt’altra musica nella seconda parte del match, quando l’uragano Rari Nantes si abbatte sui padroni di casa, che nulla possono al cambio di marcia del Frosinone.

La cronaca

Alla quarta azione, la Rari Nantes sblocca il match con un gol dalla distanza di Esposito: 0-1. La Campus è viva e risponde subito presente alla prima superiorità con Carrozza, 1-1. Mele e Barberini rimettono la freccia per gli ospiti, segnando rapidamente due reti. Miccichè tiene ancora in scia i romani, ma Droghini riallunga, 2-4. Carrozza segna ancora, poi commette fallo da rigore e Barberini realizza: 3-5 al primo riposo.

Il secondo tempo si apre con l’errore dai 5 metri del Frosinone, che puntualmente viene punita da Patti dopo un rimbalzo su uomo in più. Mellacina segna due volte, portando la Rari Nantes sul 4-7. La Campus Roma, però, ribatte colpo su colpo. Segna ancora Patti (rigore), gli risponde Proietti, 5-8. Patti si dimostra giocatore di livello superiore e segna ancora, poi altro rigore per la Rari: stavolta batte Barberini che non sbaglia, 6-9. Altro penalty, stavolta per Micucci, che fa 7-9 all’intervallo lungo.

Al cambio campo coach Francesco Perillo striglia i suoi, richiamandoli a una maggiore concentrazione. La Rari Nantes Frosinone cambia marcia e semina la Campus. Cinque minuti quasi perfetti per intensità, voglia e concentrazione: segnano Ambrosini, due volte Droghini e Mele. Ma la differenza, rispetto a prima, è dietro, con Brandoni ed Esposito a murare o spegnere sul nascere qualsiasi iniziativa dei padroni di casa. Che trovano l’ottavo gol con Spinelli (extra player) solo nel finale: 8-13.

Il parziale taglia le gambe alla Campus, che presta il fianco ai micidiali contropiedi dei gialloblù. La difesa rimane ermetica e non subirà più nemmeno un gol. Davanti, invece, si divertono tutti: Ceccarelli e Giacomozzi si iscrivono al tabellino dei marcatori, Droghini fa poker, Orlandi sfodera la sua palomba, 8-17. Gli ultimi tre gol li firmano Mele, Barberini e ancora Mele, entrambi 4 gol oggi. Finisce 8-20 per la Rari Nantes Frosinone.

Questo il commento a caldo dell’allenatore gialloblù Francesco Perillo: «Il risultato parla da solo, ma nonostante questo, oggi non abbiamo fatto la nostra miglior partita. L’approccio molle ha permesso alla Campus di rimanere in partita per i primi due tempi, merito loro ma anche colpa di nostri passaggi a vuoto da non ripetere».

Continua coach Perillo: «Tutto ciò fa parte del processo di crescita che stiamo facendo, influenzato anche dal non poter giocare molto purtroppo. Gli ultimi due tempi, poi, abbiamo cambiato marcia e siamo tornati al nostro livello. Ma complimenti alla Campus che ci ha messo in difficoltà. Ora siamo primi, in attesa di recuperare la partita di sabato prossimo contro la C.C. Lazio: non sarà facile».

Campus Roma: Rossi, Forlani, Salvi, Bonetti, Carrozza 2, Cionfi, Spinelli 1, Micucci 1 (rigore), Garcia, Patti 3 (1 rigore), Miccichè 1, Filiberti, Mancini. TPV: Juan Ramon Garcia.

R.N. Frosinone: Brandoni, Ambrosini 1, Giacomozzi 1, Proietti 1, Ceccarelli 1, Esposito 1, D’erme, Barberini 4 (2 rigori), Raffaeli, Orlandi 1, Mellacina 2, Mele 4, Droghini 4. TPV: Francesco Perillo.

Superiorità numeriche: Campus Roma 3/10 + 2/2 rigori, R.N. Frosinone 2/4 + 2/3 rigori.

Arbitro: Barra.

