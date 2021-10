Prima giornata del campionato Juniores Regionale Under 19 B, Atletico Morena – Ceccano Calcio 1920

I ragazzi guidati da mister Giovanni Liburdi perdono alla prima uscita stagionale sul difficile campo dell’Atletico Morena. Una sconfitta netta, che vede i padroni di casa imporsi per 4-1 sul Ceccano Calcio. Il primo gol arriva al 20’, con Potenziani che realizza dal centro dell’area di rigore su assist di Giardini. I ragazzi di Bacci continuano a macinare gioco e trovano il raddoppio al minuto 36’, quando Paradisi realizza con un colpo di testa su un calcio d’angolo. Al 38’ Potenziani segna la sua doppietta personale sul tabellino della gara. Ottimo contropiede capitalizzato dall’attaccante locale, che fissa con la sua rete il risultato di 3-0 al termine del primo tempo. Ad inizio ripresa i giovani calciatori del Ceccano provano a reagire e al 63’ Consalvo conquista un calcio di rigore. Volpe si presenta sul dischetto e non sbaglia, segnando una rete che poteva riaprire la gara. I padroni di casa, però, non allentano la pressione e al minuto 67’ chiudono definitivamente la partita. Palla persa in ripartenza dal Ceccano e locali che trovano il gol con il subentrato D’Eustacchio. Prima gara difficile per i ragazzi di Liburdi, che sono, però, già pronti al riscatto. Una squadra giovanissima con tanti ragazzi sotto età per la Juniores Regionale, che sabato 23 ottobre proverà a conquistare i primi punti della stagione nel derby con la Polisportiva Tecchiena, da disputarsi tra le mura amiche dello stadio “Dante Popolla”.

Campionato Juniores Regionale Under 19 B girone E. Atletico Morena – Ceccano Calcio 1920 4-1 Atletico Morena: Annini, Pompei, Rizzo, Masci, Di Girolamo, Paradisi, Pastori, Giardini, Potenziani (D’Eustacchio), Presutti, Lepera. A disposizione: Giuliani, Cannone, Lukaj, Santarelli, Bernardini, Caporale. Allenatore: Mauro Bacci A.S.D. Ceccano Calcio 1920: Oresti, Tiberia (Roma), Maura Giorgio (Buono), Vitti, Consalvo, Fiacco, Avdiu (Riccardi), Bruni, Iannarilli (Volpe), Maura Vanni (Del Duca), Lanni. A disposizione: Mastrogiacomo, Di Mario, Panella, Cerroni. Allenatore: Giovanni Liburdi Marcatori: 20’ Potenziani (MOR), 36’ Paradisi (MOR), 38’ Potenziani (MOR), 63’ Volpe (CEC) r, 67’ D’Eustacchio (MOR).

