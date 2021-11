Prima gioia Vis Sora (femminile) ma Di Duca va out

VIS SORA 07 – LUPA FRASCATI 2-1

(2 Di Duca)

Ci si aspettava una grande prestazione, ci si aspettava la prima vittoria stagionale e così è stato! Davvero brave tutte le ragazze bianconere per tutta la gara, gestita ottimamente in tutti i suoi momenti contro un Frascati che comunque è rimasto aggrappato alla gara fino al 90° con orgoglio e personalità. Unica ma davvero brutta nota stonata, l’infortunio del bomber Di Duca a gara ormai terminata, per lei si teme uno stop di 2/3 mesi.

Inizio gara con le Sorane che provano ad improntare la gara da subito nel verso giusto: clamorosa occasione con Pessia che praticamente da dentro la porta riesce a fallire l’occasione dopo un pallonetto di Di Duca. Dopo un’altra occasione sempre con Pessia arriva la doccia gelata con il gol di Giacobbi: 1VS1 e rasoiata sul primo palo, vantaggio Frascati. Non perdono convinzione e campo però le ragazze di casa anche se sembra continuare il momento sfortunato: grande parata del portiere ospite su Di Duca e poco dopo ancora il bomber sorano con un grande azione calcia a giro sul secondo palo: palo interno ma palla che incredibilmente non entra! Prima del pareggio però occasione Frascati in contropiede per il 2 a 0 ma Paolella neutralizza. Al 25’ arriva finalmente il pari: gran palla di Santopietro a memoria a scavalcare la difesa di Frascati, e Di Duca insacca in anticipo sul portiere! 1 a 1 e continua il forcing sorano alla ricerca del vantaggio: palo ancora di Julia Di Duca, pazzesco! Ma 2’ dopo, a seguito di un lancio di Picano, Di Duca mette giù e vince l’1VS1 con il diretto avversario e davanti al portiere non sbaglia portando in vantaggio la VIS al 35’! Si chiude praticamente così la prima frazione.

Secondo Tempo di totale gestione di gara per le nostre ragazze che non lasciano grandi occasioni per il Frascati che comunque rimane in gara fino alla fine sfiorando il gol del pari a 10 minuti dal termine con il calcio piazzato di Giacobbi deviato sulla traversa da Paolella. Sarebbe stata una beffa per le bianconere che hanno condotto la gara anche nella seconda frazione e hanno avuto ancora delle occasionissime per chiuderla: al 62’ Di Duca fallisce a tu per tu col portiere un’occasionissima, al 69’ Santopietro colpisce la traversa con un bolide, e al 75’ Fraioli calcia centralmente dal limite dopo uno slalom in serpentina. Gara che le bianconere hanno affrontato magistralmente contro un Frascati assolutamente di livello e che cercava la qualità, complimenti.

L’esultanza della prima vittoria stagionale viene però strozzata dall’infortunio del Bomber Di Duca a gara ormai terminata, si teme un lungo stop. Forza Bomber, in bocca al lupo, la tua mentalità ti farà tornare ancora più forte!

Vis Sora 07: Paolella, Vecchio, Mancini, Picano, Cicchini, Carnevale, Santopietro, Masia, Fraioli, Di Duca, Pessia; a disp: Ungurean, Andreucci, Cocchi, Marini, Valente, Capozzella, Chech.

Lupa Frascati: Mancini, Cinili, Falcone, Celi, Graziani Palmieri, Inganni, Mozzetti, Pennacchietti, Giacobbi, Baldini, Mastroleo; a disp: Cuni, Blasco, Galizi, D’Orazio, Monaco.

