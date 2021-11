Prima Divisione Maschile Vis-Giocavolley ai nastri di partenza

Il tanto atteso giorno è finalmente arrivato: domani, domenica 21 novembre, parte il campionato della Prima Divisione Maschile di marca Vis-Giocavolley.

La prima avversaria di capitan Cianfarani e compagni sarà il Roman Volley, associazione capitolina militante in campionati regionali da ormai diciassette stagioni. Insieme a loro, nel girone C di Prima Divisione Maschile l’Asd Pallavolo Broccostella, l’Asd Virtus Volley Anagni, l’Asd Roccasecca Volley ed il Victoria Volley per quanto riguarda la provincia di Frosinone e l’Asd Pallavolo Cinecittà, e la National Quintilia Volley per la provincia di Roma.

Insomma, sarà una stagione impegnativa per gli uomini di coach Colucci, un gruppo composto da vecchie conoscenze della pallavolo regionale e giovani alle prime armi che per la prima volta giocheranno insieme e che, sicuramente, ce la metteranno tutta per ben figurare nella kermesse.

“Finalmente si torna alla “normalità”- sono state le prime parole del capitano Guido Cianfarani.- Sono contentissimo di poter tornare a giocare dopo una stagione di stop, soprattutto facendo parte di un gruppo come il nostro. Siamo una squadra nuova perchè, nonostante ci conoscessimo tutti, abbiamo iniziato a giocare tutti insieme solo nell’ultima stagione. Ci siamo però subito trovati bene, merito anche di coach Colucci. Essere allenati da lui per noi è un onore. La sua carriera sportiva parla da sola, e questo non può che essere uno stimolo per noi, per dare sempre qualcosa in più in allenamento. Sono contento della collaborazione nata tra la Vis Sora e l’Asd Giocavolley perché, entrambe le società, incarnano gli stessi sani valori dello sport e li mettono a disposizione del nostro territorio, e questo non può che renderci orgogliosi. Affrontiamo un campionato difficile, ma abbiamo tutte le carte in regola per poter competere con i nostri avversari. Sono sicuro che domani, dall’altra parte della rete, troveremo una squadra ben organizzata e che ci darà del filo da torcere, ma sono altrettanto certo del fatto che ce la metteremo tutta per dar vita ad una battaglia sportiva e toglierci, man mano, qualche soddisfazione”.

