Pride Frosinone, Fantini: “Bellissimo pomeriggio al fianco delle associazioni Lgbtqia+

“Un pomeriggio bellissimo a Frosinone all’insegna dell’inclusione, del divertimento, della festa, dell’impegno politico, al fianco delle associazioni Lgbtqia+. E per proseguire la battaglia per i diritti e l’uguaglianza. Come Partito Democratico Federazione Frosinone abbiamo voluto esserci per rinnovare il nostro impegno affinché tutte e tutti, senza distinzione, abbiano una vita migliore, più giusta, in linea con le proprie aspettative”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

COMUNICATO STAMPA