Pride, Battisti:” a Frosinone fiume arcobaleno a difesa dei diritti”

“Un fiume arcobaleno attraversa la città di Frosinone. Una festa colorata, bellissima, oggi ancor più necessaria in un Paese che balza indietro in tutte le classifiche sui diritti. La lotta ad ogni tipo di discriminazione e la costruzione di una società più equa e inclusiva passano dall’impegno di tutti”. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio in occasione del Pride che si tiene oggi a Frosinone. “Proseguiamo la nostra battaglia – prosegue – accanto alla comunità Lgbtqia+ a difesa di diritti conquistati con fatica e che non possiamo più dare per scontati a causa di una destra al governo – conclude – che li mette in discussione ogni giorno”.

