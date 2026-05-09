Prevenzione sicurezza stradale, i carabinieri denunciano una 36enne per guisa in stato di ebbrezza

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza stradale disposti dalla Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, i militari della locale Stazione hanno proceduto, nei giorni scorsi, al deferimento in stato di libertà di una 36enne di origini campane, ritenuta responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. L’operazione è avvenuta lungo il tratto della via Casilina Nord, nel comune di Castrocielo. Durante un posto di controllo, i Carabinieri hanno fermato l’autovettura condotta dalla donna, già nota alle Forze dell’Ordine, per i consueti accertamenti di rito. L’atteggiamento della conducente ha spinto i militari ad approfondire la verifica mediante l’utilizzo dell’etilometro. L’esito del test ha confermato una condizione di alterazione psicofisica estremamente elevata: i valori riscontrati hanno infatti evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,02 g/l, una soglia di gran lunga superiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente (0,5 g/l), tale da rappresentare un serio rischio per la pubblica incolumità. A seguito delle risultanze, i militari operanti hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e alla denuncia della donna alla Procura della Repubblica di Cassino. Le autorità competenti sono state debitamente informate per i successivi adempimenti amministrativi riguardanti il veicolo, risultato intestato a una società di leasing.L’attività dell’Arma di Frosinone conferma la costante attenzione rivolta alla sicurezza delle arterie stradali della provincia, finalizzata a prevenire e contrastare condotte di guida irresponsabili legate all’abuso di sostanze alcoliche.

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