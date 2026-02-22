Prestigioso riconoscimento internazionale per SOS Formazione di Isola del Liri

Un importante traguardo a livello internazionale per il Centro formazione SOS Formazione di Isola del Liri, fondato e diretto da Simona Prosperi e Salvatore Piccinini.

Il centro ha ricevuto il riconoscimento “OUTSTANDING CONTRIBUTION TO GROWTH OF EMERGENCY FIRST RESPONSE” – anno 2025, assegnato per l’eccezionale contributo alla crescita e allo sviluppo della formazione nel Primo Soccorso.

Il premio, conferito da Emergency First Response, è destinato ai Centri di Formazione di tutto il mondo che si distinguono per eccellenza, qualità e professionalità nell’ambito dell’educazione alle manovre salvavita.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante l’EUDI Show di Bologna, evento internazionale di riferimento per il settore.

Un risultato che valorizza il lavoro svolto negli anni e che porta grande prestigio anche alla comunità di Isola del Liri, dimostrando come l’impegno costante nella formazione possa avere un impatto concreto e riconosciuto a livello globale.

Arrivano anche le congratulazioni di LiriTV, che esprime il proprio apprezzamento per il brillante risultato raggiunto da SOS Formazione, da Simona Prosperi e Salvatore Piccinini, sottolineando l’importanza di promuovere la cultura del Primo Soccorso e di investire in una formazione di qualità a servizio della collettività.

