Prestigiosa vetrina per Roccasecca, ospite “Aspettando Agrigento 2025 capitale italiana della cultura”

Il sindaco Sacco tra i relatori nel dibattito sullo sviluppo culturale con le 10 città finaliste

“Vado a rappresentare un territorio, una visione e la bontà di un modello operativo fatto di entusiasmo e collaborazione”

“Vado a rappresentare non solo la città di Roccasecca ma un intero comprensorio. Vado a testimoniare il valore di una visione e di un progetto per cambiare la narrazione di una terra raccontata sempre per i suoi problemi e mai per le sue ricchezze. Vado a ribadire la bontà di un modello operativo fondato sulla collaborazione e sulla sinergia tra istituzioni, associazionismo e mondo delle imprese”.

Così in una nota il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco spiega la partecipazione al prestigioso evento “Aspettando Agrigento 2025 capitale italiana della cultura”, in programma nel fine settimana nella città siciliana.

“Per Roccasecca e per l’intero territorio si tratta di una vetrina importantissima – argomenta Sacco – una platea di ampio respiro per un evento patrocinato dalla Regione Sicilia, con la presenza del Ministro della Cultura, il Presidente della Regione Sicilia, le dieci città finaliste, la Fondazione Scuola del Ministero dei Beni Culturali. Un tre giorni che può costituire un’ulteriore spinta per valorizzare il nostro comprensorio”.

Il sindaco di Roccasecca sarà chiamato ad intervenire, sabato mattina, 2 settembre, in un incontro dibattito con i sindaci delle 10 città finaliste ed esperti per lo sviluppo culturale presso il Museo archeologico regionale Pietro Griff.

“Porterò la testimonianza di una candidatura nata con l’entusiasmo di un piccolo comune e l’orgoglio per una storia della quale siamo portatori, non secondaria. Due aspetti tradotti nel dossier “Vocazioni” e che per la prima volta ha messo insieme più di trenta comuni, la Provincia, le Università, il mondo imprenditoriale. Ne andiamo fieri e ci auguriamo che la spinta delle istituzioni faccia da stimolo al tessuto sociale e imprenditoriale rispetto a questa grande opportunità. Il futuro deve partire da questa prima, piccola, rivoluzione. Senza una nuova mentalità, nessuna prospettiva diversa sarà possibile”.

“Ringrazio infine – conclude Sacco – il sindaco Francesco Miccichè per l’invito. Roccasecca sarà presente e darà il suo contributo”.

COMUNICATO STAMPA