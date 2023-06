Prestazione maiuscola per Adriano Ricci allo Slalom Città di Campobasso

Inizia con un 6° Assoluto il cammino per il Campionato Italiano Slalom per Adriano Ricci il pilota del ( SantopadreRacingTeam) al debutto nella gara Molisana ha ottenuto un risultato inaspettato, anche se conosciamo il valore del giovane Ciociaro alla guida della sua Formula Gloria/Suzuki.

Ecco il suo racconto:

Prima volta a Campobasso e prima prova per me del Campionato Italiano Slalom. Siamo arrivati a questo weekend senza aspettative per via dei nuovi regolamenti entrati in vigore proprio da questa gara ma con la volontà di poter dire comunque la nostra. Alla fine di una splendida giornata ci posizioniamo dietro i BIG del CIS avendo comunque capito le aree su cui lavorare per poterci avvicinare alla vetta!!!

6° ASSOLUTO

🥇E2SS

Possiamo comunque dire di esserci divertiti molto anche grazie agli amici della CMS RACING e della MOCIO COMPETITION e a tutte le persone sparse sulla strada(eravate tantissimi). Un grazie particolare come sempre alla TecnoSuspension sempre impeccabile, a tutti i ragazzi che ci danno una mano sull’auto e a tutti quelli che ci fanno comunque sentire la loro vicinanza!!!

