Pressioni politiche su “Report”: il Capo di Gabinetto di Meloni denuncia il programma. Ranucci: “Non ci piegheremo”

Nuova offensiva contro la libertà d’inchiesta in Italia. Come riportato da L’Espresso, il Capo di Gabinetto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha formalmente denunciato il programma “Report”, trasmesso da Rai3 e diretto da Sigfrido Ranucci, chiedendo la rimozione immediata della puntata incriminata dai canali digitali della Rai, compreso RaiPlay. Una mossa che in molti, tra giornalisti ed esperti di media, leggono come un attacco senza precedenti al diritto di cronaca e all’indipendenza dell’informazione pubblica.

Il servizio contestato: un’inchiesta scomoda sul potere

Al centro dello scontro c’è un’inchiesta approfondita di Report sulla scalata a Mediobanca, che metterebbe in luce connessioni, pressioni e strategie poco trasparenti che coinvolgono poteri forti e figure vicine agli ambienti governativi. Un servizio che, come da tradizione del programma, ha portato alla luce elementi di forte interesse pubblico, documentati con rigore giornalistico.

La risposta del potere: censura e atti intimidatori

A poche ore dalla messa in onda, la Rai ha rimosso la puntata da RaiPlay, accogliendo la richiesta del Capo di Gabinetto. La tempistica e la decisione hanno suscitato indignazione e allarme. In molti parlano di un atto di censura politica, che mina profondamente l’autonomia editoriale del servizio pubblico. Non è la prima volta: la stessa Rai aveva già revocato a Ranucci la “responsabilità della firma” per gli aspetti gestionali di Report, togliendogli la possibilità di firmare trasferte, contratti e atti legali, in un evidente tentativo di limitarne l’autonomia operativa.

Ranucci non arretra: “Serve coraggio per raccontare la verità”

Il giornalista non ha esitato a denunciare pubblicamente la pressione subita, ribadendo con fermezza il valore del lavoro della sua squadra: “Continueremo a fare il nostro mestiere con coraggio, indipendenza e competenza. Anche se ci tolgono strumenti amministrativi, non potranno mai toglierci la voglia di raccontare la verità”.

Un clima ostile alla libertà di stampa

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra il governo e le voci critiche del giornalismo. Solo poche settimane fa, Ranucci aveva parlato di pressioni e tentativi di sorveglianza da parte dei servizi segreti, tirando in ballo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, che ha annunciato querela. Ma il quadro che emerge è inquietante: un giornalismo d’inchiesta osteggiato da chi dovrebbe garantire trasparenza e pluralismo.

Cosa è in gioco

Libertà di stampa e diritto all’informazione: le denunce e le rimozioni decise dalla Rai sollevano gravi interrogativi sulla libertà dei giornalisti nel servizio pubblico.

Autonomia editoriale sotto attacco: colpire Ranucci a livello amministrativo è una forma subdola ma efficace di controllo, che rischia di mettere in discussione l’indipendenza di uno dei pochi programmi televisivi realmente investigativi rimasti.

Censura mascherata: la rimozione della puntata da RaiPlay costituisce, di fatto, un precedente pericoloso, che potrebbe legittimare ulteriori atti simili contro altri contenuti sgraditi al potere.

Una battaglia che riguarda tutti

L’attacco a Report non è solo un fatto interno alla Rai. È un segnale allarmante per l’intero sistema democratico. In un Paese dove il diritto di critica e l’inchiesta giornalistica dovrebbero essere pilastri della democrazia, colpire chi fa domande scomode significa indebolire le fondamenta stesse della Repubblica.

Come sottolinea L’Espresso nel suo approfondimento, oggi più che mai, sostenere il lavoro di Sigfrido Ranucci e della sua redazione significa difendere il diritto dei cittadini ad essere informati. Non è solo una questione di televisione: è una questione di libertà.

