Pressioni in Rai per far chiudere Report

Una delle storiche trasmissioni della Rai potrebbe presto chiudere: stiamo parlando di Report, la trasmissione di inchieste giornalistiche portata al successo da Milena Gabanelli. Inchieste che evidentemente danno fastidio ad alcuni poteri forti, che starebbero facendo pressioni su viale Mazzini per stoppare il programma di Rai 3. La richiesta sarebbe giunta direttamente al presidente del servizio pubblico, Marcello Foa, considerato il quota Lega.A fare pressione, secondo quanto riporta il sito Affari italiani, sarebbero non meglio precisati poteri forti e finanziari, infastiditi se non addirittura ostacolati dai servizi di Report. Una grandissima perdita per la Rai, se mai il programma venisse realmente chiuso, visti i numerosi e prestigiosi premi conquistati nel corso degli anni.Con le sue inchieste, inoltre, Report, attualmente condotto da Sigfrido Ranucci, ha più volte stimolato l’azione della magistratura, oltre a garantire negli anni ottimi ascolti a Rai 3, con una media del 6-7 per cento di share, più che soddisfacente per la rete.Alla base della pressione per far chiudere Report non ci sarebbero neppure costi eccessivi per il servizio pubblico visto che Ranucci, nonostante i premi vinti, guadagna quanto un normale redattore.Tra le ultime inchieste in ordine di tempo fatte da Report quella contro il presidente onorario di Banca Intesa Giovanni Bazoli, che ha poi querelato per diffamazione Ranucci e il programma di Rai 3.In un’altra puntata, invece, era stato trattato il tema del caso Siri, l’ex sottosegretario leghista indagato per corruzione.

foto e fonte tpi.it

