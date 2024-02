Presidio PRC e UP Sora, ortganizzano un presidio in sostegno della pace in Medioriente per un immediato cessate il fuoco

Il Circolo di Rifondazione Comunista di Sora (Fr) e il coordinamento provinciale di Unione Popolare, organizzano per il giorno 17 Febbraio dalle ore 17 presso Piazza Santa Restituta, un presidio in sostegno della pace in Medioriente e per un immediato cessate il fuoco.

Una guerra che va avanti da troppo tempo, che sta generando morti feriti e mutilati, una reazione indiscriminata da parte del governo estremista e di destra della Stato di Israele ai fatti del 7 Ottobre avvenuti per mano di Hamas, una Guerra folle che rischia l’estinzione del Popolo Palestinese e l’allargamento a tutta l’area mediorientale che potrebbe portare ad una catastrofe umanitaria immane.

Il Presidio sarà anche un sostegno alla Legge di Iniziativa Popolare: “Riconoscimento dello Stato della Palestina con capitale Gerusalemme Est, ed un’occasione di incontro e dibattito con associazioni movimenti partiti e sindacati che sono schierati dalla parte pace, contro la guerra e l’invio delle armi. Soprattutto al presidio sono invitati ad una significativa ed importante partecipazione il Laboratorio Ebraico Antirazzista e del Presidente della Comunità palestinese di Roma e del Lazio Yousef Salman.

Invitiamo infine la cittadinanza tutta a partecipare e ad intervenire.

Coordinamento provinciale Unione Popolare della Provincia di frosinone, Partito della Rifondazione Comunista – Circolo “Antonio Gramsci” Sora (Fr).

COMUNICATO STAMPA