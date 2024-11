«In occasione della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada, il primo pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita e a tutto il personale preposto al soccorso, dalle forze di polizia ai sanitari.Dobbiamo diffondere sempre di più la cultura della prevenzione tra le giovani generazioni: sulla strada, per sé e per gli altri, occorrono rispetto e responsabilità».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio