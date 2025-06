PRESIDENTE ROCCA: LAVORO DI SQUADRA SU PNRR E FONDI UE, IL LAZIO CRESCE CON PROGETTI CONCRETI E VISIONE STRATEGICA

«Il dialogo è costante e costruttivo. Con il Comune di Roma lavoriamo fianco a fianco su mobilità, grandi eventi e sicurezza. Con il Governo c’è una sinergia forte, soprattutto per PNRR e fondi europei. Abbiamo dimostrato che, al di là delle appartenenze, si può lavorare insieme per il bene del territorio. Le istituzioni sono una cosa, la politica un’altra. E i cittadini vogliono risultati, non polemiche. Ad oggi oltre il 70% dei progetti è in fase avanzata o cantierata. Parliamo di interventi su ospedali, scuole, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e transizione digitale. La priorità ora è garantire tempi certi e qualità nell’esecuzione. Per i prossimi anni puntiamo su tre assi: innovazione tecnologica, infrastrutture materiali e immateriali, e formazione e valorizzazione delle persone».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un’intervista al “Il Riformista”

