Presepe Vivente nelle grotti di Valleradice. A Sora per la XXIX Edizione, il 26 Dicembre

Fragile tra i potenti, umiliato tra i forti, il Bambino attesta al mondo l’unica via di salvezza: la consapevolezza di essere Figli, Fratelli di quel Bambino che nella sua umiltà, nella sua fragilità, nelle sue fughe della prima infanzia, fino all’estremo sacrificio di Croce, ha dato segno della sua straordinaria, Divina potenza: l’Amore che unisce, che include, che non discrimina, che perdona e che ci indica la strada verso la mangiatoia, luogo di Pace assoluta.

Il giorno di Santo Stefano ritorna il presepe vivente ed è tradizione che si consolida e che ci richiama al Mistero del Natale: Dio si è fatto carne, è diventato uno di noi per aiutarci a vivere non da uomini sfiduciati e rassegnati ma certi di una presenza che ci accompagna ogni giorno, instancabilmente ogni giorno della vita, ogni anno, sempre.

L’organizzazione è curata dall’associazione “la valle del Baronio” e dalla parrocchia Maria SS.ma di Valleradice, sotto la guida del parroco Don Francesco Cancelli.

Nella ricorrenza del cinquantesimo dalla prima edizione (1975), verrà presentata una rinnovata rappresentazione che vede la partecipazione di oltre cento figuranti di ogni età, parte integrante di una comunità laboriosa nella quale è ancora possibile trovare la volontà di conservare le proprie radici culturali e le proprie tradizioni.

Il presepe vivente si animerà con scene che riproducono fedelmente la Betlemme di duemila anni fa. I figuranti, vestiti con abiti dell’epoca che interpreteranno le scene proposte raccontando una storia miracolosa, fra gli scorci di vita quotidiana della città di Betlemme, e riproducendo quel magico microcosmo, il mondo di Gesù, quella Palestina di duemila anni fa in cui ebbe inizio l’Era Cristiana. Si partirà con la scena dell’annunciazione dell’Angelo a Maria, l’incontro con Santa Elisabetta, il sogno di Giuseppe, l’unione tra Maria e Giuseppe, il censimento voluto dall’Imperatore romano Cesare Augusto con il conseguente viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme e la loro infruttuosa ricerca di un alloggio, culminando con la coinvolgente e toccante nascita di Gesù nella suggestiva grotta naturale. La rappresentazione si concluderà con l’omaggio dei pastori ed il sopraggiungere dei Magi da Oriente.

Un percorso a ritroso nel tempo lungo più di 2000 anni: ambiente, volti e atmosfera suggestiva per “ricreare” la magia di un attimo di fondamentale importanza per l’umanità tutta: la nascita di un bambino chiamato Gesù: Salvatore del mondo!

Sono questi i momenti principali nei quali si darà espressione alle scene attraverso l’animazione di personaggi in continuo movimento, dando l’idea di un paese vivo e laborioso, ma soprattutto ansioso, nell’attesa dell’Evento che segnerà la storia.

Ogni personaggio, ogni dettaglio, ogni angolo del presepe è curato con dedizione, per creare un’atmosfera autentica che trasporta i visitatori indietro nel tempo, fino all’epoca della nascita di Gesù.

Assistere al presepe sarà un momento di gioia, di riflessione ma innanzitutto di fede, per rinnovare l’atmosfera del Natale con il suo carico di valori, speranza, pace.

Al termine della rappresentazione, si potrà visitare la grotta della Natività, inoltre lungo il percorso camminando in un piccolo borgo, si potranno ammirare i numerosi artigiani al lavoro nelle caratteristiche botteghe.

Gli organizzatori, nell’invitare tutti ad assistere alla manifestazione, suggeriscono di indossare un abbigliamento adeguato; appuntamento dunque a Valleradice per il giorno di Santo Stefano alle 18:00.

In caso di maltempo, la sacra rappresentazione verrà posticipata a sabato 27 dicembre, sempre alle 18:00.

