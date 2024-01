Presente e futuro dell’economia laziale, incontro in Regione. Le misure anche per la provincia di Frosinone

Tra le altre misure, prevista la riqualificazione del litorale e delle spiagge pontine e laziali



Presentazione delle misure per le imprese, inserite nel nuovo bilancio regionale, i bandi aperti e illustrazione delle misure previste nei prossimi mesi.

Questi i punti all’ordine del giorno dell’incontro che si è tenuto presso la Biblioteca Altiero Spinelli tra la Regione Lazio e le associazioni che rappresentano le Piccole e Medie Imprese Artigiani e Commercianti del territorio laziale. Tra queste anche l’Unione Artigiani Italiani presente con il presidente regionale UAI Lazio Michele Francesco Abballe.

Un momento di proficuo confronto con l’Assessore allo sviluppo economico e vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli che, assieme a Tiziana Vetucci direttore Direzione Regionale Sviluppo Economia il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini e alcuni funzionari, ha illustrato tutte le misure in essere attualmente in regione lazio e i progetti futuri.

Tra questi è stato annunciato lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per la riqualificazione del litorale e delle spiagge delle coste laziali. Si punta forte sulla blue economy, sono state incrementate le risorse sui consorzi industriali e verranno stanziate nuove risorse per artigianato e commercio, in particolare per il fondo a sostegno del commercio nelle aree pubbliche, botteghe storiche, moda e imprese e cooperative. Confermata la legge sull’Etruria.

Nel corso della tavola rotonda sono state presentate due nuove misure: per Venture Capital e i Confidi sono stati stanziati altri sono stati messi altri, mentre 135 milioni serviranno a finanziare il Fondo Futuro, il Nuovo fondo piccolo credito e il basket bond. In meriti agli avvisi del 2024, verranno promossi il progetto ricerca e innovazione, imprenditoria femminile, internazionalizzazione, e sono inoltre previste misure per i professionisti e per gli interventi a favore delle energie rinnovabili.

“Siamo soddisfatti di quanto ascoltato dalla Regione Lazio – ha spiegato il Presidente UAI Lazio Michele Francesco Abballe – e dalla volontà di istituire dei tavoli di partenariato con le associazioni, a scadenza trimestrale. Dunque, ogni tre mesi ci vedremo per pianificare i nuovi bandi e fare il punto della situazione su quelli in atto. Intanto abbiamo fissato con Lazio Innova e Regione, un seminario di approfondimento in remoto che coinvolgerà tutte le nostre sedi provinciali e zonali del Lazio per illustrare le misure già esistenti, le scadenze, per riportare sul territorio le notizie di maggiore interesse che riguardano il mondo produttivo economico. Poi verrà fissato un altro incontro, sempre da remoto, per le misure del 2024”.

COMUNICATO STAMPA