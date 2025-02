Presentazione VII Congresso CISL Funzione Pubblica Frosinone. Intervista al Segretario Generale CISL FP Frosinone, Antonio Cuozzo

FROSINONE – E’ tuttopronto per il VII Congresso CISL Funzione Pubblica Frosinone in programma giovedì27 febbraio 2025, a partire dalle ore 8.30 presso la sala conferenze dell’hotelBassetto di Ferentino, in via Casilina Km 74.600. Lo slogan del congresso sarà “Costruiamo insieme concretezza – con lapartecipazione progettiamo il futuro e cambiamo il quotidiano”. Si prevede unamassiccia presenza non solo dai vertici sindacali, ma anche dellerappresentanze politiche, mentre i protagonisti della giornata saranno i varidelegati, eletti nei congressi aziendali nei rispettivi luoghi di lavoro inqueste settimane. Sarà il Segretario Generale CISL FP Frosinone, Antonio Cuozzo, ad aprire ilavori con la relazione di fine mandato. E lo stesso Segretario ha presentatol’evento con questa intervista. Qual è l’importanza di questo VIICongresso Provinciale per la CISL FP Frosinone? “Rappresenta un momento cruciale per la nostra organizzazione. Èun’opportunità per riflettere sui risultati ottenuti, confrontarci sulle sfideattuali e pianificare le strategie future. Il tema del congresso, ‘Costruiamoinsieme concretezza’, riflette il nostro impegno a lavorare insieme in modoconcreto e tangibile per migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dellavita dei nostri iscritti”. Perché il sottotitolo “Con lapartecipazione progettiamo il futuro e cambiamo il quotidiano?” “La partecipazione è un elemento fondamentale per la nostra attività sindacale.Crediamo che coinvolgere attivamente i nostri iscritti e collaborare con tuttele parti interessate sia essenziale per progettare un futuro migliore eaffrontare le sfide quotidiane. Il nostro obiettivo è creare un ambientelavorativo più equo e sicuro, dove ogni lavoratore possa sentirsi valorizzato erispettato.” Quali saranno principali temi e leaspettative per questo congresso? “Affronteremo temi cruciali come la contrattazione collettiva, labilateralità e la responsabilità sociale. Discuteremo delle politichenecessarie per garantire un lavoro di qualità e per tutelare i diritti deilavoratori. Ci aspettiamo un dibattito costruttivo e propositivo, che ci permettadi elaborare strategie efficaci per affrontare le sfide future.” Qual è il messaggio che desideratrasmettere alle delegate e ai delegati del congresso? “Continuare alavorare con passione e determinazione. Solo attraverso l’impegno e lapartecipazione attiva possiamo costruire un futuro migliore. Invito tutti aportare le loro idee e proposte, perché solo insieme possiamo davvero fare ladifferenza”. Tra i vertici sindacali si prevedela presenza e l’intervento di Enrico Capuano, segretario generale CISL Frosinonee Giancarlo Cosentino, Reggente CISL FP Lazio. La chiusura dei lavori è inprogramma alle ore 17.30 con l’elezione del nuovo Segretario Generale CISL FPFrosinone.

