Presentazione VI Congresso CISL Funzione Pubblica Frosinone

E’ in programma lunedì 29 novembre 2021, alle ore 8.30 presso la Tenuta del Massimo Feudo in via Castelmassimo, 581 a Veroli, il VI Congresso CISL Funzione Pubblica di Frosinone.

Saranno 59 i delegati presenti, eletti nei vari congressi aziendali svoltisi dalla metà del mese di settembre a metà novembre nei rispettivi luoghi di lavoro.

Lo slogan del congresso sarà “Insieme PROTAGONIST*” e ad aprire la giornata congressuale sarà alle ore 8.30 la registrazione degli intervenuti. Seguirà l’apertura dei lavori con l’elezione dell’ufficio presidente, l’approvazione del regolamento congressuale, l’elezione dell’ufficio di segreteria, l’elezione dei questori e l’elezione della commissione congresso.

Alle ore 9.45 è in programma la Relazione del Reggente, Antonio Cuozzo. A seguire il saluto degli ospiti presenti, e l’intervento del segretario generale CISL Frosinone, Enrico Capuano.

Dalle ore 11.00 il via al dibattito congressuale con l’intervento del Segretario generale CISL FP Lazio, Roberto Chierchia in programma alle ore 13.00. Successivamente il via alle votazioni, la convocazione del Consiglio Generale e la chiusura dei lavori in programma per le 17.30.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle procedure Covid vigenti e previste da decreto ministeriale.

I giornalisti e/o operatori di ripresa e fotografi che vorranno prendervi parte dovranno accreditarsi entro venerdì 26 novembre, alle ore 19.00 all’indirizzo mail: fp.frosinone@cisl.it .

Si ringrazia per la collaborazione e per la pubblicazione che ne verrà data sui vari canali informativi.