Presentazione VI Congresso CISL Funzione Pubblica Frosinone

E’ ormai tutto pronto per il VI Congresso CISL Funzione Pubblica di Frosinone in programma, lunedì 29 novembre 2021, a partire dalle ore 8.30 presso la Tenuta del Massimo Feudo in via Castelmassimo, 581 a Veroli. Confermati i 59 delegati presenti, eletti nei vari congressi aziendali svoltisi dalla metà del mese di settembre a metà novembre nei rispettivi luoghi di lavoro. Lo slogan del congresso sarà “Insieme PROTAGONIST*” e a presentare l’evento provinciale della CISL Funzione Pubblica di Frosinone è il reggente Antonio Cuozzo. “Quella che stiamo vivendo da ormai 18 mesi è un’emergenza che vuole la centralità dello Stato, che vuole un ruolo più deciso nelle molteplici componenti istituzionali, che esige maggiore forza e determinazione, ma in coerenza e nel rispetto dei dettami costituzionali. Abbiamo scelto “Insieme Protagonist* come slogan di questo VI Congresso perché la sfida alla pandemia e l’esigenza di modernizzazione del Paese, investono il sindacato, così come la politica, l’economia, la scienza e la ricerca. Anche nella provincia di Frosinone i lavoratori e lavoratrici dei nostri comparti di rappresentanza hanno dato una meravigliosa prova di sé, individuale e collettiva, e hanno contribuito a dimostrare di fronte al Paese che senza un servizio pubblico forte e reattivo, le persone, le famiglie, le imprese, si sarebbero trovate sole e si sarebbe rischiata la disgregazione della comunità”. Così dichiara il reggente CISL FP Frosinone Antonio Cuozzo che durante la sede congressuale affronterà tematiche dei vari comparti sindacali: come la Sanità Pubblica e Privata, le Funzioni Locali, le Funzioni Centrali e il Terzo Settore. Segue il programma del VI Congresso CISL Funzione Pubblica di Frosinone. La giornata congressuale si aprirà alle ore 8.30 con la registrazione degli intervenuti. Seguirà l’apertura dei lavori con l’elezione dell’ufficio presidente, l’approvazione del regolamento congressuale, l’elezione dell’ufficio di segreteria, l’elezione dei questori e l’elezione della commissione congresso. Alle ore 9.45 è in programma la Relazione del Reggente, Antonio Cuozzo. A seguire il saluto degli ospiti presenti, e l’intervento del segretario generale CISL Frosinone, Enrico Capuano. Dalle ore 11.00 il via al dibattito congressuale con l’intervento del Segretario generale CISL FP Lazio, Roberto Chierchia in programma alle ore 13.00. Successivamente il via alle votazioni, la convocazione del Consiglio Generale e la chiusura dei lavori in programma per le 17.30. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle procedure Covid vigenti e previste da decreto ministeriale. I giornalisti e/o operatori di ripresa e fotografi sono invitati a partecipare. Al termine dell’evento, si invierà comunque nota stampa e foto del Congresso. Si ringrazia per la collaborazione e per la pubblicazione che ne verrà data sui vari canali informativi. Distinti Saluti ANTONIO CUOZZO Reggente CISL Funzione Pubblica Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

