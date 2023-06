Presentazione ufficiale del 10° Rally Terra di Argil

Presso la Sala Conferenze – Biblioteca Comunale di Pofi Si terrà giovedì, dalle 18:30 presso la sala Conferenze del Polo Museale e Biblioteca Comunale di Pofi, l’attesa conferenza stampa di presentazione del 10” Rally Terra di Argil, che si svolgerà il 17 e 18 giugno valido quale terzo appuntamento della Coppa Rally di Zona. Una conferenza molto attesa perché, oltre agli aspetti organizzativi, verranno svelati i dettagli della parte agonistica, con la diffusione dell’elenco iscritti che, dall’organizzazione hanno già fatto sapere di essere in un numero record per la manifestazione. Alla presenza delle autorità ed addetti ai lavori locali e regionali, gli organizzatori della ASD Rally Game di Pofi avranno modo di snocciolare tutti i dati, anche numerici della macchina organizzativa che coinvolge centinaia di persone e che, in questo fine settimana, attirerà l’attenzione degli appassionati di rally su questa fetta del territorio ciociaro. Territorio che, possiamo dire fin da ora, ha beneficiato di questo interesse anche sotto l’aspetto turistico ed economico. Basti pensare che le strutture ricettive ed alberghiere della zona sono praticamente sold out da tempo. Il programma del Rally Il rally, che sarà valido per il Campionato Rally Settima Zona a massimo coefficiente, prevede, dopo la presentazione di giovedì, lo “shakedown” sabato 17 giugno e poi il via, domenica 18 alle 8:00 in punto dal Polo Logistico Fraschetti di Pofi della gara vera che si svilupperà su tre prove speciali da ripetersi per tre volte per un totale di 66,24 km di tratti cronometrati. In totale saranno per le nove prove speciali (tre da ripetersi per tre volte). Le prove sono “Le Fontane” a Pofi di 7,49 km, poi la “Le Fai” a Ripi di 7,10 km ed infine la “Ezio Palombi”, in territorio di Castro dei Volsci di km 7,49. La gara si concluderà̀ alle ore 18.30 in via Monsignor Capozzi a Pofi con la cerimonia di arrivo e premiazione. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally.

COMUNICATO STAMPA