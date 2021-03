Presentazione Stagione 2021 Velosport Ferentino (Diretta Streaming)

Nella giornata di domani, venerdì 19 marzo 2021, ci sarà la presentazione in diretta streaming della Stagione 2021 dell’ASD Velosport Ferentino.

L’appuntamento è alle ore 21.00 sulla pagina facebook della Velosport Ferentino.

Sarà l’occasione per conoscere i programmi societari della stagione 2021, la formazione Juniores che domenica farà il suo esordio in Abruzzo e la nuova divisa Velosport 2021.

L’esordio stagionale è, infatti, in programma domenica 21 marzo, in occasione del 5° Trofeo GLS/GS a Scerne (Teramo) in Abruzzo, categoria Juniores. Per questa gara, a rappresentare la Velosport Ferentino, ci saranno cinque atleti: Fabrizio Ferri, Errico Di Cocco, Tommaso Navarra, Jacopo Rossi ed Alessandro Maurizi.La diretta streaming sarà visibile sulla pagina facebook della Velosport Ferentino ( https://www.facebook.com/velosportferentino ) a partire dalle ore 21.00 e tra gli altri parteciperà anche il sindaco di Ferentino e Presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo e i vertici societari della Velosport Ferentino.Mezz’ora o poco più da trascorrere insieme, comodamente da casa con un computer, uno smartphone o un tablet, per parlare di sport, di giovani, di ciclismo e della passione che ci lega alla Velosport Ferentino.