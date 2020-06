Presentazione PREMIO ZAVATTINI 2020/21, 15 giugno

Giunge alla sua quinta edizione il Premio Cesare Zavattini, promosso dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, col sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Regione Lazio e Istituto Luce Cinecittà, realizzata in collaborazione con Cineteca Sarda, Home Movies, Archivio delle Memorie Migranti, Deriva Film, Archivio Cinema del Reale Officina Visioni, ARCI UCCA, FICC. Media partner: Radio Radicale e Diari di Cineclub.

L’iniziativa, dedicata al riuso originale del cinema d’archivio e rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni, verrà presentata in diretta streaming sulla pagina FB del Premio lunedì 15 giugno alle ore 17:00. Interverranno in video gli ideatori ed organizzatori del Premio ed i rappresentanti dei partner coinvolti, per dare informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di coinvolgimento delle realtà che hanno aderito al Premio, rispondendo anche a eventuali domande di chi sarà collegato. Il Bando e il Regolamento dell’edizione 202/21 sono già online sul sito ufficiale http://premiozavattini.it

COMUNICATO STAMPA