Presentazione Master Università degli Studi di Cassino su ‘Management dell’economia circolare, sostenibilità e diritto ambientale’

Un sistema economico ‘autorigenerante’ che consenta di ridurre la pressione sull’ambiente, di ottimizzare la disponibilità di materie prime e che dia un inevitabile impulso all’innovazione e alla crescita economica. Ma anche una visione politica sistemica e integrata sulle azioni di contrasto all’impatto ambientale e che collabori fattivamente alla creazione di una coscienza civica del rispetto e del corretto riutilizzo dei beni essenziali. Ancora, l’individuazione di soluzioni applicative pratiche e nuove strategie in tema di ambiente e difesa del suolo.Saranno queste le principali linee guida contenute nel Master Universitario di I livello su ‘Management dell’economia circolare, sostenibilità e diritto ambientale’, organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Frosinone, che sarà presentato giovedì 16 marzo 2023, a partire dalle ore 16, nell’Aula Formazione del Rettorato di Cassino.Un corso, quello coordinato dal professor Giuseppe Russo, nella veste di moderatore dei lavori, che mira ad avviare una profonda, corale e fattiva riflessione su argomenti attualissimi e di drammatica incidenza anche sul territorio della provincia di Frosinone, dove i temi della risorsa idrica, dell’inquinamento delle falde e del sottosuolo, dello sversamento di rifiuti pericolosi e nocivi nelle acque pubbliche e la sempre maggiore necessità di un’azione preventiva dei comportamenti illeciti e dei reati in materia, sono al centro delle cronache quotidiane e necessitano di essere affrontati con determinazione, rapidità, efficienza e unione di intenti. Un master rivolto agli studenti universitari ma anche agli operatori del settore, che può e deve generare un impegno comune e condiviso, strategie mirate e soluzioni immediatamente efficaci per un futuro sostenibile.Ai saluti di apertura del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il professor Marco Dell’Isola, seguiranno quelli della professoressa Enrica Iannucci, Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; del Prefetto di Frosinone, il dottor Ernesto Liguori; del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e del presidente della Banca Popolare del Cassinate e professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il professor Vincenzo Formisano.Moderate dal professor Giuseppe Russo, coordinatore del Master, e introdotte dall’intervento del Procuratore della Repubblica di Frosinone, il dottor Antonio Rosario Luigi Guerriero, sono in programma le relazioni del docente di Geologia Applicata all’Università Telematica Pegaso, il professor Sabino Aquino; del Generale di Corpo d’Armata Comandante dell’Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri, il dottor Antonio Pietro Marzo; del Generale di Brigata e Comandante dei Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Ecologica di Roma, il dottor Valerio Giardina e, a concludere, del presidente del Consorzio Industriale Unico del Lazio, Francesco De Angelis. La chiusura dei lavori è prevista per le ore 18.

comunicato stampa