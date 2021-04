Presentazione delle nuove scoperte delle Terme romane sul fiume Cosa a Frosinone

Nella giornata di venerdì 9 aprile saranno presentati alla stampa i recenti rinvenimenti emersi durante i lavori di archeologia preventiva in località Ponte della Fontana a Frosinone. In particolare sono stati individuati i resti di un edificio termale di epoca romana imperiale, che conserva parte delle originarie pavimentazioni musive bicrome e dei rivestimenti parietali marmorei degli ambienti.

La scoperta, avvenuta a poche decine di centimetri dall’attuale piano di calpestio, consente di fare nuova luce sulla storia ancora poco conosciuta della Frosinone romana. L’ubicazione del sito, attualmente accessibile da via di S. Giuseppe – strada che ricalca forse una viabilità precedente -, consente di confermare la frequentazione della sponda sinistra del fiume Cosa in epoca romana imperiale, probabilmente da mettere in relazione con il rinnovamento urbanistico della città in tale periodo.

Parteciperanno alla conferenza stampa, fruibile anche in modalità telematica sulla pagina facebook istituzionale della Soprintendenza, la soprintendente ABAP per le province di Frosinone e Latina Paola Refice, il funzionario archeologo Daniela Quadrino e il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, nell’ottica di una collaborazione tra amministrazioni, che condivide la programmazione di un progetto di valorizzazione volto alla fruizione pubblica dell’area.

Al termine della conferenza sarà possibile recarsi sul luogo della scoperta guidati dall’archeologo Davide Pagliarosi.

