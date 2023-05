Presentazione del Progetto Lions Interclub Scuola Cani guida per non Vedenti

ZONA LIONS 1A PROVINCIA DI FROSINONE. Finalmente presentiamo ufficialmente il Progetto Lions Interclub di Zona Scuola Cani Guida per non vedenti di Arpino-Lazio con la partecipazione straordinaria di Maria Teresa Reale vincitrice di The VOICE SENIOR e del capo Ufficio stampa della Rai Fabrizio Casinelli.

Il 24 Maggio alle ore 17,30 nell’aula magna dell’I.C. Sora 2(Palazzo con le colonne) presenteremo il Progetto su cui, come Lions insieme ad un gruppo di amici esterni volontari stiamo lavorando da tempo. I 5 Presidenti di club della Zona Riziero Capuano(Sora-isola del Liri), Francesca Rosso(Cassino), Domenico D’Antona(Val Di Comino), Sabatino Ianniello(Arce-Pontecorvo) e Roberto Boccardi (Frosinone)insieme all’officer distrettuale per i cani guida Franco Colosimo e ai vari soci sin da subito hanno condiviso il progetto lanciato dal Club Lions di Sora-Isola Del Liri-Arpino. Hanno pienamente condiviso ed approvato nella riunione di Zona del 25 gennaio l’importante iniziativa di alto valore umanitario e sociale. Questo anche perché la struttura da realizzare andrebbe a colmare un grave vuoto che riguarda l’Intera Italia centro meridionale e soprattutto potrebbe essere in grado di soddisfare esigenze di cani guida che attualmente i centri esistenti non riescono a soddisfare. In quella occasione spiegheremo, anche con l’intervento degli architetti che stanno collaborando con noi, tutte le caratteristiche del nostro progetto e daremo anche i riferimenti per la prima raccolta di fondi che stiamo facendo con un crowfunding, con bonifici indirizzati al Club di Sora-Isola del Liri, con raccolte in alcune scuole della zona come L’IIS Nicolucci –Reggio (Isola del Liri) o in alcuni esercizi commerciali che dovremo allargare sempre di più fino a raggiungere la somma adeguata per iniziare questa straordinaria avventura. Il sostegno lo chiederemo a tutti in modo particolare alla XV Comunità Montana che, con Il suo commissario Rossella Chiusaroli , è stata la prima a capire il valore dell’iniziativa, a Uncem Lazio, all’Unione Italiana Ciechi, alla città di Arpino ma anche agli altri enti locali, provinciali e Regionali ma anche alle Parrocchie ,al Vescovo, alla Caritas e a varie associazioni laiche e religiose. Stiamo registrando intorno a questo sogno sempre più attenzione e consenso e questo ci spinge ad andare avanti senza tentennamenti. Infatti oltre all’adesione dell’importante giornalista Capo Ufficio stampa della Rai Fabrizio Casinelli, che coordinerà l’evento del 24 Maggio , abbiamo ricevuto anche la diponibilità, quale prima Testimonial di questa importane causa umanitaria, dell’Artista Maria Teresa Reale, Vincitrice dell’importante concorso televisivo THE VOICE SENIOR che parteciperà anche essa alla giornata del 24 Maggio a Sora. Queste importantissime adesioni ci commuovono e il nostro ringraziamento va a loro dal profondo del cuore senza dimenticare tutti gli altri Lions e amici esterni (architetti, Videomaker, grafici, consulenti non vedenti, docenti, esperti di marketing e di gestioni complesse etc) che stanno dando un significativo e indispensabile contributo per la riuscita del progetto. Un sentito ringraziamento lo dedico inoltre a tutti quelli che interverranno in modo particolare alla Preside Maddalena Cioci con tutta la sua scuola e al Sindaco di Sora e Presidente della Provincia Luca di Stefano.

Il Presidente della Zona Lions della Provincia di Frosinone Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA