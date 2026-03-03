Presentazione del nuovo Marchio – Brand Turistico della Città di Veroli

Oltre 200 lavori presentati, idee diverse, sguardi creativi, interpretazioni originali. È stata ampia e generosa la risposta al concorso di idee indetto dal Comune di Veroli per la creazione del nuovo Marchio–Brand Turistico della Città, un progetto strategico pensato per dotare il territorio di un’identità visiva riconoscibile, coerente e capace di raccontarne storia, vocazione e prospettiva. Il percorso, avviato sin dalle prime fasi del mandato amministrativo, giunge ora a un momento significativo: venerdì 6 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala Trulli, sarà presentato ufficialmente il marchio scelto dalla Commissione al termine dell’attenta valutazione delle proposte. “Il numero di lavori pervenuti rappresentano un bel segnale di partecipazione e fiducia nel percorso che la Città ha avviato. – dichiara il Sindaco Germano Caperna – Un obiettivo che si traduce in un risultato concreto: dotare Veroli di un’identità visiva riconoscibile significa rafforzarne la capacità di raccontarsi e di posizionarsi con maggiore forza nel panorama culturale e turistico.” “Questo progetto si inserisce oggi in un disegno più ampio di valorizzazione culturale e dialoga pienamente con la candidatura Hernica Saxa – sottolinea l’Assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi – Costruire un brand territoriale oggi permette di adottare strumenti duraturi, capaci di sostenere una visione che guarda oltre il singolo evento e punta a consolidare un sistema culturale stabile e riconoscibile.” “La qualità e la varietà delle proposte ricevute confermano quanto questo progetto sia stato accolto con attenzione ed entusiasmo – ha aggiunto la consigliera con delega al marketing territoriale Silvia Marchione – Il marchio scelto sarà uno strumento operativo di promozione, in grado di accompagnare la comunicazione generale della Città con coerenza, continuità e capacità di attrazione.” La presentazione del 6 marzo sarà dunque un momento di condivisione con la cittadinanza e con tutti coloro che hanno contribuito, attraverso la propria creatività, a costruire un nuovo tassello dell’identità di Veroli.

