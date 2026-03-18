Presentazione del libro “Ripart-Endo” di Tiziana Genito, Sora celebra il mese della consapevolezza sull’endometriosi

Tutto pronto per la presentazione del libro “Ripart-Endo” di Tiziana Genito che si terrà domenica 22 marzo 2026, alle ore 17.00, presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora. Con l’evento il Comune di Sora vuole ricordare alla cittadinanza che marzo è il mese dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, perché una diagnosi precoce della malattia consente un trattamento più efficace.

Alla sua seconda edizione, “RipartEndo, storie di donne affette da endometriosi” porta la firma di Tiziana Genito, tutor dell’Associazione “La voce di una è la voce di tutte”. Oltre l’autrice interverranno alla presentazione la Consigliera comunale delegata al Museo, Archivio Storico e Biblioteca Manuela Cerqua, il ginecologo Dott. Francesco Polsinelli, lo psicoterapeuta Dott. Marco Palombo e l’On. Loreto Marcelli. Modererà gli interventi la giornalista Ilaria Paolisso.

Il volume, edito da Arte Stampa Editore, racconta le esperienze di donne che si trovano ad affrontare una patologia cronica e altamente invalidante. Sono, infatti, oltre 176 milioni le donne che soffrono, nel mondo, di endometriosi. Più di 1.800.000 in Italia, secondo i dati recenti dell’Istituto Superiore di Sanità al 2025, con tassi d’incidenza del triennio 2021-2023 stabile, con qualche picco più elevato in alcune regioni.

Il libro di Tiziana Genito nella sua seconda edizione è notevolmente arricchito da nuove storie e nuovi contenuti. Storie di donne, voci multiple di grandi sfide e tanto coraggio che meritano di essere conosciute per trasmettere fiducia e consapevolezza a chi ancora non ha avuto una diagnosi certa o a chi non è ancora uscita allo scoperto pur avendo sintomi dolorosi che spesso riducono la qualità della vita.

Ancora una volta l’autrice dimostra di essere non solo un’instancabile testimonial, ma una preziosa guida per conoscere questa malattia. Oltre al libro, Tiziana ha promosso in ben 58 comuni della provincia di Frosinone l’istallazione della Endopank: la panchina gialla simbolo della sensibilizzazione sul tema endometriosi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.