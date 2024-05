Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Banca e Finanza Giovedì 30 maggio palazzo comunale di Frosinone

Giovedì 30 maggio, alle ore 12, presso il Palazzo comunale di Frosinone, alla presenza del Rettore Marco Dell’Isola e del Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, sarà presentato il Corso di Laurea Magistrale in Banca e Finanza, che verrà attivato a partire dal prossimo anno accademico presso il Polo Didattico di Frosinone dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

L’istituzione del CdLM è correlata alla necessità di rispondere alle esigenze formative provenienti dal territorio di riferimento. Il Corso di Laurea Magistrale in Banca e Finanza intende formare specifiche figure professionali, coniugando aspetti di natura manageriale a quelli specificatamente associabili al fenomeno finanziario, con particolare attenzione alle conoscenze prevalenti nell’ambito dei mercati e dell’intermediazione finanziaria, a livello nazionale e internazionale. Gli studenti acquisiranno competenze teoriche e pratiche di rilievo grazie alla presenza di consolidate risorse di docenza e di eccellenza nella ricerca sulle aree di pertinenza. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è garantito da un percorso formativo che prevede non soltanto la didattica curriculare erogata in presenza ma anche esercitazioni, laboratori, stage e tirocini presso banche, istituzioni finanziarie, aziende pubbliche e private convenzionate con UNICAS. L’obiettivo è quello di formare manager in grado di operare nel settore bancario e dell’intermediazione finanziaria (borse valori nazionali ed internazionali, autorità di vigilanza e controllo dei mercati finanziari), della micro finanza e della finanza etica, all’interno delle PMI e delle imprese medio e grandi, nella gestione della tesoreria, di titoli, di project financing, di private equity e venture capital e in qualità di esperti in financial technology (FinTech).

COMUNICATO STAMPA