Presentazione dei bandi dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio al WeGil

Il 23 luglio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso WEGIL, in largo Ascianghi 5, nel cuore di Trastevere a Roma, LAZIOcrea presenta la nuova offerta formativa del prossimo anno di ACL Accademia di Cybersicurezza Lazio, i corsi in “cybersecurity technician” e “esperto di sicurezza informatica” con frequenza gratuita.

L’Accademia di Cybersicurezza Lazio (ACL) nasce con lo scopo di formare e qualificare figure professionali in grado di rispondere alle sfide della sicurezza informatica e della protezione dei sistemi informativi. Frutto dell’accordo di collaborazione tra Regione Lazio e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), l’Accademia offre percorsi di apprendimento utili ad acquisire una gamma di competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro, sia pubblico che privato.

Durante la presentazione si affronteranno anche temi relativi alle esigenze di cybersicurezza, all’evoluzione dei fabbisogni occupazionali, culturali, di conoscenze e competenze per la sicurezza dei dati e per la continuità operativa di Organizzazioni Pubbliche e private, alla gestione dei rischi legati alla diffusione ed all’utilizzo delle nuove tecnologie.

La Regione Lazio con l’istituzione della prima Accademia regionale di cybersicurezza sta contribuendo a promuovere la consapevolezza su questi temi e a formare figure professionali competenti per garantire una gestione sicura dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, i diritti delle persone nell’utilizzo di tecnologie sempre più impattanti, ed il contrasto ai crimini informatici.

Per la Regione Lazio saranno presenti l’Assessore a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito Giuseppe Schiboni, la Direttrice della Direzione Istruzione, formazione e politiche per l’occupazione, Elisabetta Longo. Per LAZIOcrea saranno presenti il Presidente, Marco Buttarelli e il Direttore Generale, Luca Perozzi, per Accademia di Cybersicurezza Lazio, il Direttore Didattico, Francesco Farina.

Inoltre parteciperanno esperti del settore e rappresentanti di alcune delle aziende che hanno ospitato i tirocini, momento di apprendimento fondamentale per la conclusione del percorso formativo e valida opportunità di placement.

Le modalità di partecipazione ai bandi sono pubblicate su: https://www.laziocrea.it/archivio-gare/gare-in-corso/ (selezione allievi) https://www.laziocrea.it/archivio-avvisi-di-selezione/acl/avvisi-in-corso/ (docenti)

WeGil, largo Ascianghi 5, Roma

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Ingresso gratuito

COMUNICATO STAMPA