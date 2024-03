Presentazione Convenzione per il conferimento delle funzioni a Rieti, Ciacciarelli: “Avviata importante sinergia con il territorio”

“ La Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia Urbanistica costituisce uno storico risultato per il Comune di Rieti, raggiunto grazie alla proficua collaborazione ed unità di intenti istauratasi in questi mesi tra il Comune e la Regione Lazio.

Attraverso tale importante iniziativa infatti il Comune avrà la possibilità di esercitare, in autonomia, importanti funzioni di competenza regionale quali, tra le più rilevanti, l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, l’approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento, delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, dei programmi pluriennali di attuazione.

Ritengo però necessario, per evitare che il Comune possa risentire negativamente del peso di lavoro derivante da tali procedimenti, con il conseguente rischio di sconfessare le finalità di snellimento e semplificazione che costituiscono la ratio della delega, che la Regione continui ad offrire il proprio sostegno al comune.

In questa ottica abbiamo previsto l’istituzione, in seno alla Direzione Regionale Urbanistica, un apposito Ufficio di Supporto che avrà il compito di potersi esprimere sulla correttezza o legittimità delle relative deliberazioni e la possibilità per il Comune di avvalersi dell’Area di supporto all’Ufficio di ricostruzione, considerando l’incidenza degli eventi sismici sul territorio negli ultimi anni.

L’importante partecipazione al convegno dimostra quanto sia sentita la materia dall’intera cittadinanza.

L’incontro si è presentata come un’occasione anche per visitare i cantieri Ater aperti in via Colelli e via Colarieti, importanti interventi di riqualificazione che si inseriscono in una più ampia programmazione volta a ridare la giusta dignità ad un settore fortemente penalizzato nel corso degli anni.

Complimenti al Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi per aver voluto portare avanti tale importante iniziativa,lavorando in perfetta sintonia con la Regione Lazio ed in particolare con la nostra Direzione Urbanistica.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA