Presentazione Carta Escursionistica dei Monti Ernici

Dopo 13 anni dalla prima edizione, in occasione del 95° anniversario di fondazione, la Sezione del CAI SORA presenta la nuova Carta escursionistica dei Monti Ernici (Edizioni Il Lupo).



Realizzata in collaborazione con le Sezioni Cai di Alatri, Frosinone e Valle Roveto la carta è stata realizzata con le nuove tecniche di elaborazione digitale che consentono una elevatissima precisione geografica delle informazioni riportate; la veste grafica è totalmente rinnovata e copre un vasto territorio su due fogli di cui il Comune di Sora è uno dei principali per estensione montana. La nuova Carta è uno strumento importante per conoscere i sentieri che per millenni hanno rappresentato l’unica via di comunicazione e mobilità per la popolazione della montagna, ed oggi sono vie Verdi che accolgono chi pratica lo sport all’aria aperta, e il turismo attento e desideroso di conoscere e di scoprire il nostro territorio.

La conferenza di presentazione, inserita all’interno del programma del maggio sorano, si svolgerà sabato 14 maggio alle ore 17.30 presso la sala “V. Gioia” (Prepositura S. Restituta – p.zza A. La Rocca) alla presenza del sindaco di Sora, degli amministratori comunali e del presidente regionale del Cai Lazio.

L’evento è aperto a tutti in special modo agli operatori ed alle associazioni che promuovono la conoscenza dei percorsi montani.

COMUNICATO STAMPA