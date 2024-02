Presentato in Regione Lazio “Takis, il destino in una parola”

Il libro frutto di una collaborazione con Labozeta SpA e la prefazione del professor Gennaro Diliberto racconta l’attività di ricerca di una delle più virtuose aziende nel campo della ricerca immuno-oncologica

Ampia partecipazione alla Sala Tevere della Regione per la presentazione del libro “Takis, il destino in una parola” e dell’attività dell’azienda di Castel Romano, fondata nel 2009.

Sono intervenuti il Professore Gennaro Ciliberto, attualmente direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Emanuele Marra, Giuseppe Roscilli e Luigi Aurisicchio , rispettivamente direttore generale, direttore scientifico e amministratore delegato di Takis.

Durante l’incontro è stata raccontata la storia di questa azienda che svolge la sua attività da 14 anni nel Tecnopolo di Castel Romano e che a breve inaugurerà gli innovativi laboratori BSL-3 ad alto rischio biologico e successivamente quelli GMP. Takis oggi rappresenta una vera e propria eccellenza per il sistema Italia, grazie all’autorevole esperienza nella scoperta di farmaci, in particolare nel settore oncologico e alle tecnologie innovative.

Ma non solo. Takis, infatti, ha sviluppato una pipeline di quattro candidati vaccini contro il cancro basati su questa tecnologia ed è anche coinvolta nella creazione di anticorpi monoclonali umanizzati per l’oncologia e le malattie infettive.Com’è stato evidenziato il percorso di Takis va dalla terapia genica allo sviluppo di vaccini contro il cancro alla loro competenza unica nell’elettroporazione. Takis è anche pioniera nello sviluppo di vaccini genetici per altre malattie infettive come la malaria.E’ stato riportato anche lo stato dell’arte della ricerca dei due spin-off di Takis, Evvivax, che si concentra su vaccini e trattamenti veterinari contro il cancro, e Neomatrix, specializzata in vaccini contro il cancro basati su neo-antigeni.

Plauso alla Takis è stato espresso durante l’intervento del Prof. Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma e direttore (dal 2009) del Centro Collaboratore dell’OMS per la gestione clinica, dall’On. Luciano Ciocchetti, deputato e vice presidente delle Commissioni permanenti XII commissione Affari Sociali e dall’On. Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio.

Oggi Takis, grazie alle competenze e alle nuove infrastrutture acquisite, si posiziona come un attore di rilievo nell’industria biotecnologica a livello internazionale, in particolare nei settori dell’oncologia e della prevenzione delle malattie infettive.

COMUNICATO STAMPA