Presentato in Consiglio Regionale del Lazio il calendario “Luci e Ombre della nostra terra” alla presenza del Consigliere Regionale Daniele Maura

Presentato al Consiglio Regionale del Lazio il calendario “Luci e Ombre della nostra terra” alla presenza del Consigliere Regionale on. Daniele Maura, del Consigliere comunale di Veroli Cristiano Papetti e dell’ideatore Don Angelo Oddi con l’intero staff che ha progettato e realizzato il format fotografico e multimediale.Il calendario è stato realizzato dai migliori scatti fotografici selezionati a seguito di un concorso nazionale che ha visto la numerosa partecipazioni di fotografi di tutta Italia con lo scopo di immortalare il patrimonio artistico, culturale e religioso della città di Veroli e della Provincia di Frosinone.”Grande è la soddisfazione nel vedere realizzata questa opera – afferma l’on. Daniele Maura – far riscoprire le bellezze della nostra Ciociaria, attraverso un calendario, elevando così il livello turistico e culturale della nostra Provincia e rendendolo a portata di tutti è il miglior modo per contribuire a rendere sempre più attrattiva la nostra terra natale ed inoltre essendo lo stesso finalizzato a finanziare, con il ricavato della vendita, la manutenzione e la restaurazione di opere d’arte antiche, questo progetto assume sempre più spessore. Sono ben lieto di accogliere iniziative di questo tenore che possano erigere il nome della terra ciociara”.Ad intervenire il consigliere Papetti “Ringrazio l’on. Daniele Maura per l’attenzione dedicata alla presentazione del Calendario a dimostrazione di quanto sia centrale per la sua attività politica il rilancio e la valorizzazione dei 91 comuni della provincia sotto plurimi profili, un grande ringraziamento, infine, è rivolto a Don Angelo Oddi e al suo staff per la realizzazione dello stesso. Opere del genere fungono da giusto strumento per la valorizzazione della nostra Veroli e dell’intero territorio ciociaro. Investire sull’idea del calendario multimediale dovrà essere supportata dalle future forze politiche affinché un’idea così di spessore possa raggiungere il più alto livello che merita”.

comunicato stampa