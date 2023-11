Presentato il libro “Alatri Le 100 Meraviglie+ 1″

“Meraviglia” non è solo l’aspetto estetico di un posto. “Meraviglia” è pure quello che un posto, bello o brutto che sia, suscita negli occhi di chi lo osserva, lo vede, lo vive. Queste sono le 100 meraviglie+ 1 ! Il racconto di viaggio tra le bellezze di Alatri. Un’operazione fatta di consapevolezza. Anche per far conoscere a chi abita certi luoghi e vive “meraviglie” di cui,probabilmente, non ha sentito parlare e che ha il piacere di scoprire. Ciò che spesso abbiamo davanti agli occhi forse non abbiamo avuto modo di approfondire. Questo succede in ogni luogo. Persino nelle Città più “raccontate”. Beh! Di quelle spesso si descrivono le stesse cose. E invece tantissime altre cose andrebbero e vanno divulgate. Abbiamo 100 meraviglie + 1 da narrare e da scoprire. E possono diventare sempre di più. Perché dalle cento meraviglie viene fuori la storia di una comunità intera che si svela e si conosce. Il più uno… può diventare più… un milione. Un crescendo di storie, di tradizioni tramandate, di bellezze che ognuno di noi, grazie a questa guida, avrà piacere di raccontare agli altri. Un ringraziamento particolare a Typimedia editore, al Presidente Luigi Carletti, a Edoardo Fedele, Angelo Bianchi per le bellissime foto e a Armando Frusone per i testi. Grazie all’Ufficio cultura, al delegato Sandro Titoni e a tutti quelli che hanno collaborato per realizzare questo bellissimo progetto. Per Alatri, come sempre.

È possibile acquistare il libro presso la Biblioteca Comunale di Alatri, il Museo è il Chiostro di San Francesco. Inoltre la guida è distribuita online da Typimedia editore, Hoepli, Mondadori store e Feltrinelli.

Il sindaco di Alatri dott. Maurizio Cianfrocca

COMUNICATO STAMPA