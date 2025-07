Presentato a Palazzo Caetani il libro “La filosofia ‘Casa del Saluto'” di Angelo Bossi: un ponte tra professionalità ed empatia

Nella suggestiva cornice della Sala Zuccari di Palazzo Caetani di Palazzo Caetani si è tenuta venerdì 4 luglio la presentazione del libro “La filosofia ‘Casa del Saluto'” di Angelo Bossi, un’opera che propone una rivoluzionaria visione del settore funerario e che ha suscitato profondo interesse tra i presenti.

Nel corso dell’evento è emersa con forza l’importanza di sostenere iniziative capaci di toccare le corde più intime e universali dell’esperienza umana. “Questo libro rappresenta proprio questo: un ponte tra conoscenza e compassione, tra professionalità e umanità” ha commentato l’Assessora alla Cultura Maria Innamorato.

La filosofia della “Casa del Saluto”, così come illustrata da Angelo Bossi – direttore della Scuola del Saluto e fondatore del progetto “Case del Saluto” – non si limita a introdurre un nuovo approccio operativo nel settore funerario, ma propone un vero e proprio cambiamento culturale. In un’epoca in cui la morte è spesso rimossa dal nostro orizzonte quotidiano, questa opera invita a una “rivoluzione copernicana”: risignificare il rito funebre come momento intimo, personalizzato e persino curativo.

Uno degli aspetti più significativi della filosofia di Bossi è la sua attenzione verso chi resta. L’approccio proposto si fonda su un metodo flessibile e profondamente umano, che tiene conto della specificità di ogni perdita, di ogni storia, di ogni famiglia. “Quando si tocca la sfera emotiva – è stato detto – non ci si deve mai approcciare in modo rigido, ordinato, scientifico. Servono empatia, ascolto, umanità.”

Il cuore della filosofia della “Casa del Saluto” è proprio questo: una nuova professionalità che non si limita a gestire l’evento funebre, ma che si fa carico del dolore di chi resta, con rispetto e vicinanza.

Alla presentazione sono intervenuti vari professionisti a testimonianza dell’importanza di un approccio multidisciplinare: Giorgia Milletti, tanatoesteta, Pierluigi Ianiri, tanatoesteta, tanatoprattore, docente presso la Scuola del Saluto e presidente del Consorzio Aurora, Mariangela Peduto, psicologa e psico-oncologa, Angelo Bossi, autore del libro e titolare della Casa del Saluto di Avezzano – Funerservizi.

Tutti gli interventi hanno evidenziato come sia ormai imprescindibile formare figure professionali capaci non solo di operare con competenza tecnica, ma anche con profonda sensibilità umana: un investimento nel futuro della comunità, per garantire che nessuno debba affrontare il dolore della perdita in solitudine.

