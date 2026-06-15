Presentata la ventesima StraCeccano: senso di comunità e inclusione sociale

Doppia versione serale per la storica gara podistica organizzata dall’Atletica Ceccano e patrocinata dal Comune. Il sindaco Querqui: «Un’edizione speciale con grande attenzione alla solidarietà».

È stata presentata la ventesima edizione della “StraCeccano”, storica gara podistica organizzata dall’Atletica Ceccano. L’evento sportivo, patrocinato dal Comune, si svolgerà sabato 20 giugno, alle ore 19:30, da e verso la centrale piazza 25 Luglio. Francesco Ruggiero, assessore allo Sport e Rapporti con le Associazioni, ha fatto gli onori di casa assieme a Emanuela Piroli, presidente del Consiglio, portando i saluti del sindaco, Andrea Querqui e di tutta l’Amministrazione comunale. Per conto dell’Atletica Ceccano, sono intervenuti il presidente Mario Leo e il suo vice Diego Bruni.

Sarà un’edizione speciale in una doppia versione serale, competitiva e non, per celebrare una storia fatta di passione, volontariato e amore per lo Sport. Accanto alla tradizionale prova competitiva di 10 chilometri, quest’anno ci sarà anche una camminata di 7 chilometri aperta a tutti, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini che desiderano condividere una giornata di sport e socialità. Una “StraCeccano” con tante novità e il conclusivo “Pasta party” con tanto di lotteria.

«È un traguardo importante – dichiara il sindaco Querqui – per una manifestazione che da ben vent’anni rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più sentiti della Città. Questa gara è resa unica da valori come aggregazione, inclusione e spirito di comunità. Grande attenzione anche alla solidarietà: parte del ricavato dell’evento sarà destinata ad attività benefiche, confermando il forte legame della StraCeccano con il territorio e le sue realtà associative».

Tra le novità, la partecipazione di alcuni vincitori delle passate edizioni e la presenza di tre associazioni che accompagneranno in gara bambini disabili grazie al supporto degli spingitori. «Una manifestazione con radici profonde ed emozioni forti – la definisce l’assessore Ruggiero -. La beneficenza rende onore agli organizzatori, che ringraziamo, perché arrivare alla ventesima edizione non è scontato. È un vanto della città e spero che ci sia un’ampia partecipazione di atleti e amatori».

«La nostra città – aggiunge la presidente Piroli – ha tanti amanti del running come di altri sport ed è giusto che si porti avanti questa grande tradizione. Aggiungere la gara non competitiva significa includere anche il resto della cittadinanza e dare più valore all’evento. Estendo l’invito ai concittadini e alle associazioni di altre discipline sportive. Sarà una serata di festa e condivisione dello sport. Spero che la ventesima “StraCeccano” abbia ampia risonanza a livello provinciale e regionale».

Mario Leo, presidente dell’Atletica Ceccano, si congratula «con tutti quelli che hanno contribuito alla rinascita di quest’evento dopo il Covid – sottolinea – e il nuovo direttivo, dal vicepresidente Diego Bruni ai dirigenti Antonio Maura, Andrea Lombardi, Mauro Pizzuti, Pio Lauretti, Francesco Schiavi e Andrea Crescenzi, il nostro speaker. Nuove persone e nuove idee che hanno portato tanto entusiasmo. Ringrazio l’Amministrazione comunale, sempre presente in ogni occasione, anche per garantire la sicurezza del percorso con il prezioso ausilio di Polizia locale e Protezione civile».

«Siamo noi a ringraziare vivamente – conclude il sindaco Querqui – l’intero universo dell’Atletica Ceccano, i volontari, gli sponsor, gli Uffici comunali, la Polizia locale, la Protezione civile e tutti coloro che, con un gran lavoro dietro le quinte, rendono possibile questo evento anno dopo anno. Sabato vivremo insieme una grande festa di sport, condivisione e inclusione».