Presentata la proposta vincitrice del concorso di idee per il marchio della Città di Veroli

È stata presentata venerdì scorso, presso la Sala Trulli, la proposta vincitrice del concorso per il marchio della Città di Veroli, promosso dall’Amministrazione comunale per dotare il territorio di un segno grafico capace di raccontarne patrimonio e prospettive di sviluppo.

Oltre 200 idee provenienti da diverse parti d’Italia, a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione suscitati dall’iniziativa. Al termine del percorso di valutazione, la Commissione ha individuato come vincitore il progetto realizzato da Alessia D’Aniello, che attraverso un linguaggio essenziale fatto di colori e forme pulite ha saputo interpretare con efficacia il tema del concorso.

In rappresentanza della stessa commissione, presenti in sala i professori Giovanna Montani e Marco Roma che insieme ai colleghi Elena Battaglini, Gianni Bastianelli, Giuseppe Chinnici, Benedetta Cuozzo e Roberto Cipriani, hanno lavorato in questi mesi per decretare quale fosse il progetto più aderente al focus dell’avviso.

“Vogliamo legare l’immagine di Veroli a un’identificazione chiara. – ha dichiarato il Sindaco Germano Caperna nel suo intervento – Abbiamo scelto di farlo con uno strumento che racconti la nostra Città e possa proiettarla sempre di più oltre i suoi confini, intensificando così il lavoro di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico che abbiamo messo in campo.”

“Il concorso – sottolinea l’Assessore Francesca Cerquozzi – è stato anche un momento di partecipazione e di confronto creativo. Le numerose proposte arrivate dimostrano quanto il tema della promozione del territorio sia sentito e non conosca limiti geografici. Questo progetto si inserisce in un percorso più ampio attraverso cui Veroli sta rafforzando la propria capacità di raccontarsi, in coerenza con il lavoro avviato anche con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.”

A conferma della direzione amministrativa, le parole della delegata al marketing territoriale Silvia Marchione: “Il contest ha rappresentato un passaggio essenziale per dotare Veroli di un segno visivo capace di accompagnarne la promozione. La proposta vincitrice, presentata da Alessia D’Aniello, ha saputo sintetizzare con competenza le linee guida dell’avviso attraverso un linguaggio essenziale e riconoscibile. Non è quindi soltanto un logo, ma un mezzo efficace capace di accompagnare la Città nel racconto di sé verso l’esterno. Questo marchio è il punto di partenza, non il punto di arrivo”

Nel corso dell’incontro, a portare il saluto del Presidente Rocca, l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che ha espresso particolare apprezzamento per il percorso avviato dall’Amministrazione comunale e per l’attenzione dedicata alla cultura su larga scala, con organicità e costanza.