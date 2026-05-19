Presentata a Formia la Settimana Europea dei Parchi in programma dal 22 al 24 maggio fra i territori di Formia e Itri

Presentata a Formia, nella sala Sicurezza del Municipio, la Settimana Europea dei Parchi naturali del Lazio che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio nel territorio degli Aurunci con un articolato programma di iniziative che si svolgeranno nel quadrante Itri – Formia. Il primo atto sarà, venerdì pomeriggio, l’apertura del WoodPark di Itri e a seguire l’escursione archeologica a Campodimele.

Nel territorio di Formia, gli appuntamenti interesseranno in particolare l’area del Pellegrino, nel borgo di Maranola, Monte Altino e il Rifugio Pornito, luoghi simbolo del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale dei Monti Aurunci.

In conferenza sono intervenuti il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo, il Sindaco di Itri Andrea Di Biase, il vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Formia, Giovanni Valerio, il presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, il direttore del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis, e il presidente del Parco Riviera di Ulisse Massimo Giovanchelli. Tutti hanno ribadito disponibilità a proseguire nella sinergia già avviata tra enti locali e parchi naturali per migliorare le condizioni di fruibilità delle aree protette, oltre a mantenere costante la costruttiva interlocuzione istituzionale con la Regione Lazio.

L’Amministrazione comunale di Formia, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, continua a investire sulla valorizzazione e sulla sicurezza del territorio montano, portando avanti il lavoro sul piano di riassetto del Parco e intervenendo concretamente sulla viabilità degli Aurunci.

“La Settimana Europea dei Parchi rappresenta una straordinaria occasione di promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze ambientali, paesaggistiche e culturali – ha dichiarato il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo – La collaborazione tra istituzioni, parchi e amministrazioni locali dimostra quanto sia importante fare rete per valorizzare il patrimonio naturale degli Aurunci e renderlo sempre più accessibile e fruibile ai cittadini e ai visitatori. Formia vuole essere protagonista di questo percorso di crescita sostenibile e di rilancio del turismo ambientale. Recentemente, sono iniziati i lavori su via Monte Redentore con l’installazione di un guardrail lungo un tratto di circa 220 metri per migliorare la sicurezza della circolazione e la fruibilità dell’area e anche la sistemazione del sentiero che conduce all’Eremo di San Michele, insieme al ripristino della staccionata danneggiata dagli incendi estivi. Interventi concreti e attesi che confermano l’attenzione della nostra Amministrazione verso la sicurezza e la valorizzazione delle aree montane, per garantire la piena fruibilità di uno dei patrimoni naturalistici più importanti del nostro territorio”.

“Il turismo esperienziale e naturalistico è oggi uno dei segmenti più dinamici e attrattivi – ha aggiunto il vicesindaco e Assessore al Turismo Giovanni Valerio – Eventi come la Settimana Europea dei Parchi consentono di raccontare il territorio attraverso attività immersive, sport, cultura, tradizioni ed enogastronomia. La sinergia con il Parco degli Aurunci rappresenta una leva strategica per ampliare l’offerta turistica della città e creare nuove opportunità di sviluppo e promozione”.

“La strada intrapresa è caratterizzare il Parco come luogo vivo, vivace, produttivo. Le nostre bellezze ambientali e naturalistiche, montagne, mare, costiera e la biodiversità custodita da questi contesti non possono restare soltanto una bella cartolina da esibire. I nostri luoghi – ha rimarcato il presidente del Parco Aurunci, Vincenzo Fedele – vanno messi a regime, vanno aperti per essere vissuti e per poter assumere il ruolo di strumenti di crescita economica a beneficio delle comunità del territorio.

“Saranno tre giornate ricche di eventi, attrazioni e attività organizzate per soddisfare le esigenze di un pubblico vasto e diversificato e garantire – ha commentato il direttore del Parco, Giorgio De Marchis – la piena fruibilità del ricco patrimonio naturalistico del comprensorio aurunco. È opportuno sottolineare come la partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita, in alcuni casi sarà però necessaria la prenotazione”.

A Bruxelles l’assessore regionale Giancarlo Righini e l’europarlamentare Nicola Procaccini, alla cerimonia ufficiale di apertura della Settimana dei Parchi, hanno sottolineato il cambio di passo e di paradigma nella gestione delle aree protette per cui, oltre ad essere tutelate, vanno vissute con pienezza. Un cambio di passo netto e definitivo”.

Il presidente Fedele e il sindaco Taddeo hanno inoltre confermato la comune volontà di collaborare per l’apertura a Formia di una sede distaccata del Parco Monti Aurunci.

Da venerdì a domenica si terranno escursioni e visite guidate, voli in mongolfiera, convegni, degustazioni di enogastronomia locale e promozione delle produzioni artigianali, attività sportive, concerti con gli artisti Antonio Petrone e Marco Viccaro Bucalone.

Il programma completo è consultabile sul sito www.parcoaurunci.it e sugli account social ufficiali del Comune di Formia.