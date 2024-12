Preparazioni studenti, l”Istituto Tecnico Economico Ceccano in buona posizione tra gli Istituti tecnici della provincia

L’Istituto Tecnico Economico Ceccano in buona posizione tra gli Istituti tecnici della provincia per la preparazione dei suoi studenti al mondo del lavoro e agli studi universitari.

Lo decreta l’indagine 2024-2025 di EDUSCOPIO istituto di ricerca della Fondazione Agnelli che alla fine di ogni anno valuta gli istituti superiori in base a quelli che preparano meglio all’università e a quelli che consentono l’inserimento più immediato nel mondo del lavoro dopo il diploma.

Secondo questa ricerca l’istituto ceccanese raggiunge la più alta percentuale di studenti diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito; mentre si classifica secondo nella preparazione dei suoi diplomati agli studi universitari.

Il 61,2 % degli studenti del TECNICO ECONOMICO CECCANO iscritti al primo anno, inoltre raggiunge senza bocciature il diploma 5 anni dopo, ciò a dimostrazione della forte inclusività della scuola che consente agli studenti di avere un percorso di studio regolare.

Elisa Celli