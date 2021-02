Prenotazione vaccino Covid, al via nel Lazio. Il calendario nelle altre regioni

Non è un click day, ormai sinonimo di siti che si impallano e gente che perde la pazienza. Ma da oggi, 1 febbraio, nella regione Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid per le persone che hanno più di 80 anni.

Non è un click day nel senso stretto del termine, perché le prenotazioni resteranno aperte per tre mesi.

Le vaccinazioni vere e proprie cominceranno il lunedì successivo, 8 febbraio. Collegandosi con questo sito si potrà scegliere il giorno ma non l’orario preciso anche se si potrà indicare la fascia oraria preferita. Non serve avere lo Spid, l’identità elettronica, basta solo il codice fiscale. Per chi trovasse difficoltà è attivo il numero 06.164.161.841.Qui il vademecum completo per la Regione Lazio.

Le altre Regioni

La vaccinazione degli over 80 è slittata un po’ in tutta Italia a causa dei ritardi nella forniture delle dosi, in particolare da parte di Pfizer ma anche di Moderna. Anche nel Lazio l’operazione è stata ritardata di una settimana. Ma i sono anche altre regioni che si preparano a procedere con quella che è stata definita la fase due della campagna.

Il Piemonte potrebbe partire sabato prossimo, 6 febbraio, ma non ci sono ancora certezze.

In Friuli Venezia Giulia si parte martedì della prossima settimana, il 9 febbraio.

In Campania la partenza è prevista tra il 10 e il 15 febbraio.

In Liguria si comincia il 15 febbraio, mentre a maggio si dovrebbe passare alla fascia d’età tra i 75 e gli 80 anni.

Sempre per le persone con più di 80 anni l’Abruzzo ha completato la richiesta di manifestazione di interesse e si dovrebbe partire con le somministrazioni a metà febbraio.

Non sono note, al momento, le date per altre Regioni.

L’attesa per le dosi

Al di là delle date previste, in realtà tutte le regioni sono in attesa. Per capire come andranno davvero le cose bisognerà vedere se a partire da questa settimana, come promesso, Pfizer consegnerà tutte le dosi regolarmente oppure no. In caso contrario sarà necessario mettere in conto altri slittamenti. Oppure una partenza della vaccinazione per gli over 80 a ritmo molto basso.

