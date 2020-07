PREMIO ZAVATTINI: presentazione Archivio Nazionale del Film di Famiglia e piattaforma Memoryscapes

E’ dedicato all’Associazione Home Movies il quarto appuntamento live organizzato dal Premio Zavattini sulla sua pagina Facebook: Mercoledì 15 Luglio, alle ore 18:00, saranno presentati l’Archivio Nazionale del Film di Famiglia e la piattaforma Memoryscapes. Interverranno Paolo Simoni (direttore di Home Movies), Ilaria Fraioli (montatrice), Antonio Medici (direttore del Premio) e Aurora Palandrani (Cda della Fondazione Aamod). L’appuntamento costituirà anche l’occasione per un confronto sull’accesso e il riuso creativo del cinema privato. L’Archivio Nazionale del Film di Famiglia, fondato e gestito a Bologna dall’Associazione Home Movies, che è anche partner del Premio Zavattini 2020/21, conserva un patrimonio audiovisivo inedito, privato e personale, che costituisce un ampio e prezioso giacimento visivo per la storia italiana del Novecento, che progressivamente viene reso pubblico e messo a disposizione attraverso progetti e iniziative. Nel 2019, Home Movies ha realizzato la piattaforma on line Memoryscapes, dove è possibile visionare una selezione dei materiali raccolti dall’Archivio Nazionale del Film di Famiglia.

Ilaria Fraioli, componente della Giuria del Premio Zavattini 2019/20, è una montatrice che si è spesso confrontata nella sua carriera professionale con il riuso del cinema d’archivio e del cinema privato, collaborando tra l’altro con Alina Marazzi, Costanza Quatriglio, Marco Bertozzi.

Maggiori informazioni su Homemovies e Memoryscapes al sito https://homemovies.it/memoryscapes/