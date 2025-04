Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”: emozioni e applausi a scena aperta per la prima serata

Un successo annunciato per l’inizio della terza edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”, targato ImpresArte-ESEF CPT. Un pubblico estremamente numeroso ha riempito la sala del Cinemateatro “Mangoni” di Isola del Liri per la rappresentazione messa in scena dall’Istituto Comprensivo 2 Sora. Gli alunni del plesso Carnello, con lo spettacolo “Sulla strada di mattoni gialli – OZ”, hanno sfoderato interpretazioni ricche di talento e fantasia mostrando una padronanza del palcoscenico invidiabile in relazione alla loro tenera età.

Un plauso particolare alle referenti del progetto teatrale e a tutte le docenti del plesso della città volsca, capaci di coinvolgere in maniera ottimale un gruppo consistente sul piano numerico e variegato.

La serata si è aperta con una breve spiegazione della trama della rappresentazione proposta. Spazio poi ai saluti del Presidente di ImpresArte Giuseppe Ruggieri e del direttore artistico della manifestazione Gianni Iacobelli. “Un plauso e un ringraziamento a tutto lo staff della nostra associazione per il lavoro posto in essere in queste settimane. Un grazie particolare a Roberto Venditti dell’ESEF CPT, partner ufficiale dell’evento, per la presenza in platea. Il Premio “Bruno Sardellitti” patrocinato dalla Federazione Italiana Teatro Amatori – hanno sottolineato i vertici di ImpresArte – sta crescendo di anno in anno, passando dalle 3 scuole coinvolte all’esordio alle 7 impegnate nel 2025″. In rappresentanza del Comune di Sora la consigliera comunale e delegata all’istruzione Francesca Di Vito.

In prima fila ovviamente i membri (concentrati nel prendere i dovuti appunti durante tutto lo spettacolo) della Giuria, presieduta da Paola Delli Colli, della terza edizione del Premio Teatrale. Applausi convinti hanno intervallato le varie esibizioni dei giovani attori all’opera e al culmine della rappresentazione non è mancata una standing ovation collettiva con annessa foto ricordo per gli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 Sora.

Ecco il programma del prossimi appuntamenti con la terza edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”:

– 22 maggio ore 18: “Bambini, all’Opera!”, Istituto Scolastico Santa Giovanna Antida (Teatro Mangoni Isola del Liri)

– 23 maggio ore 16.30: “Il Re Leone”, Istituto Comprensivo Arpino (Auditorium Cesare Baronio Sora)

– 28 maggio ore 21: “Il ranocchio che sapeva volare”, Istituto Comprensivo Veroli 2 (Teatro Comunale Veroli)

– 29 maggio ore 18: “I Promessi Sposi”, Scuola Beata Maria De Mattias (Pala Polsinelli Sora)

– 30 maggio ore 21: “Chi scagliò la prima pietra?”, Istituto Comprensivo 1 Sora (Teatro Comunale Alvito)

– 4 giugno ore 21: “Arsenico e vecchi merletti”, Istituto Comprensivo 3 Sora (Auditorium Cesare Baronio Sora).

Ufficio Stampa ImpresArte