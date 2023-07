Premio Strega: per i bookmaker testa a testa Postorino-D’Adamo, in quota la sorpresa è Calandrone

ROMA – Si gioca a tre, secondo i bookmaker, la 77esima edizione del Premio Strega, che verrà annunciato domani al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, a Roma. Rosella Postorino è in testa alle previsioni degli analisti con il suo “Mi limitavo ad amare te”: la vittoria della scrittrice 44enne è offerta a 1,80 su Stanleybet.it, di poco avanti su Ada D’Adamo, da poco scomparsa e in corsa con “Come d’aria”, a quota 2,25. La sorpresa potrebbe invece essere Maria Grazia Calandrone, autrice di “Dove non mi hai portata”, valutata a 2,75. Più staccati invece gli altri due finalisti: Andrea Canobbio (con “La traversata notturna”) è a 10, mentre Romana Petri (“Rubare la notte”) chiude a 12 volte la posta.

